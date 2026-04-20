Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde sarı-lacivertli kulüp, deplasman tribünü biletlerine ilişkin başvuru sürecini ve şartlarını kamuoyuyla paylaştı. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele için sınırlı sayıda bilet dağıtımı yapılacak. İşte GS-FB derbi biletleri için şartlar...

Galatasaray-Fenerbahçe maç bileti başvuruları bugün saat 09.00'da başlıyor. Fenerbahçe’ye ayrılan deplasman tribünü kapasitesi 2 bin 488 kişiyle sınırlı tutuldu. Başvuru sürecinde yoğunluk yaşanması beklenirken, kulüp bilet dağıtımında belirli kriterleri esas alacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig’de sezonun en önemli karşılaşmalarından biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde deplasman tribünü biletleri için başvuru süreci başlamak üzere.

Fenerbahçe Kulübü taraftarlarının yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadele için bilet talep sürecine ilişkin detayları duyurdu. Başvurular 20 Nisan Pazartesi günü saat 09.00 itibarıyla alınmaya başlarken, süreç 21 Nisan Salı günü saat 09.00’da sona erecek. Belirlenen tarih aralığının ardından başvuru ekranı erişime kapatılacak.

GS-FB DERBİSİ NE ZAMAN?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşması 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleşecek mücadele saat 20.00’de başlayacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ DEPLASMAN ŞARTLARI NELER?

Fenerbahçe’ye ayrılan 2 bin 488 kişilik deplasman tribünü için bilet talebinde bulunmak isteyen taraftarlar belirli kriterlere tabi tutulacak. Kulüp, sezon boyunca takıma düzenli destek veren taraftarları önceliklendirecek.

Kulüp tarafından yapılan duyuruda ''bilet talebinde bulunacak taraftarlarımızın aşağıdaki kriterlerden en az birini sağlaması gerekmektedir:



•⁠ ⁠6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak,

•⁠ ⁠2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri karşılaşmada yer almış olmak.



Bilet taleplerinde öncelik, kulüp üyeliği bulunan ve kombine kart sahibi taraftarlarımıza verilecektir.



Bilet talep toplama süreci https://www.fenerbahce.org/taraftar/deplasman-bilet-talebi üzerinden gerçekleştirilecektir.'' ifadelerine yer verildi.

