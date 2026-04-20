Survivor 2026’da bir haftanın daha sonuna gelinirken, yarışmada tansiyonun en yüksek olduğu eleme gecesi ekranlara geldi. Ünlüler ve Gönüllüler takımlarının günler süren rekabetinin ardından kritik düellolar oynandı, ardından yapılan oylamayla birlikte bir yarışmacı hayallerine veda etti. İzleyiciler ise “Survivor kim elendi, 19 Nisan bölümünde kim gitti? ” sorusuna cevap aramaya başladı.

Eleme gecesi öncesinde oynanan ödül oyunu, haftanın en dikkat çeken mücadelelerinden biri oldu. Büyük bir motivasyon kaynağı olan ödül için parkura çıkan iki takım da kıyasıya rekabet etti. Kıran kırana geçen oyun sonunda avantajı elde eden taraf Gönüllüler takımı oldu. Mavi takım Gönüllüler, kazandıkları ödülle moral depolarken, Ünlüler takımı ise konsey öncesinde moral kaybı yaşadı. Peki, Survivor kim elendi, 19 Nisan bölümünde kim gitti?

Survivor 2026’da haftanın en kritik anlarından biri olan eleme gecesi tamamlandı, yarışmaya veda eden isim netleşti. Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında geçen zorlu mücadelenin ardından eleme potasına giren yarışmacılar düello oyunlarında karşı karşıya geldi. Bayhan, Engincan, Murat Arkın ve Can’ın yer aldığı eleme haftasında, oynanan düellolar ve ardından yapılan seyirci oylaması sonucu elenen isim Engincan oldu.



19 Nisan 2026 Pazar akşamı ekrana gelen bölümde eleme heyecanı doruktaydı. Zorlu karşılaşmaların ardından yapılan oylama sonucunda yarışmaya devam edemeyen isim Engincan olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası