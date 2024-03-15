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Gezici Araştırma son anket sonuçlarına göre İstanbul’da Murat Kurum önde! 2024 yerel seçim anketi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gezici Araştırma son anket sonuçlarına göre İstanbul’da Murat Kurum önde! 2024 yerel seçim anketi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir son seçim anketi sonuçları ne diyor? Kim önde? 31 Mart yerel seçimlerinde adayların netleşmesiyle anket çalışmaları hız kazandı. Seçim olsa hangi parti kazanır? Seçmenin nabzını yoklayan son anketler ne diyor? Ankete göre Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu önde? İşte detaylar...

Gezici Araştırma, İstanbul için son anket sonuçlarını açıkladı. Türkiye yerel seçim yolunda anket sonuçlarını heyecanla bekliyor. Gezici Araştırma'nın İstanbul anketini yayınlayan Murat Gezici, kentte Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'un önde olduğunu söyledi. Peki, 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek seçmen hangi partinin adayını destekleyecek? Megakent İstanbul'u Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu alacak? 2024 son anket sonuçları haberimizde... 

Gezici Araştırma son anket sonuçlarına göre İstanbul’da Murat Kurum önde! 2024 yerel seçim anketi - 1. Resim

GEZİCİ ARAŞTIRMA İSTABUL SON ANKET SONUÇLARI 

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, yerel seçimlere yönelik yaptırdıkları İstanbul anketinin sonuçlarını paylaştı.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum'un adının da yer aldığı anketinin sonuçları belli oldu. 2024 seçim anketinden çarpıcı sonuçlar çıktı. 2024 son anket sonuçları şöyle...

Gezici Araştırma son anket sonuçlarına göre İstanbul’da Murat Kurum önde! 2024 yerel seçim anketi - 2. Resim

İMAMOĞLU MU MURAT KURUM MU ÖNDE?

Araştırmacı Murat Gezici, son anketi sonrası uğradığı lince isyan etti. Ankette Murat Kurum yüzde 44.1, Ekrem İmamoğlu yüzde 43,5 çıktı. Güncel 2024 anket araştırmasına göre; Murat Kurum'un yüzde 44,1 CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun yüzde 43,5, DEM Parti’nin yüzde 4,1 oy oranı bulunuyor. Zafer Partisi adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 3,1, Yeniden Refah Partisi adayı Mehmet Altınöz yüzde 2,3, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu yüzde 1,7, diğer adaylar ise 1,2 oy alıyor.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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