Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında bazı tanınmış isimler hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun detayları ve gözaltına alınan isimler kamuoyunda büyük yankı uyandırırken gözaltına alınan isimler arasında Burak Elmas, Fikret Orman ve Hakan Sabancı ile Kerim Sabancı'da yer alıyor. Peki, Hangi ünlüler gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında iş, spor ve magazin dünyasından tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem başlatıldı. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonrası gözaltına alınan ünlüler ve soruşturmanın kapsamı merak konusu oldu.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLER LİSTESİ!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, toplam 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı operasyonları sonucunda 14 kişinin gözaltına alındığı, 2 kişi hakkında ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın kapsamı geniş tutulurken, listedeki bazı isimlerle ilgili işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Gözaltına alınan ünlüler listesi! Hangi ünlüler gözaltına alındı?

Gözaltı kararı verilen isimler:

Fikret Orman Burak Elmas Güzide Duran (Aksoy) Hakan Sabancı Kerim Sabancı Hande Erçel Sezgin Köysüren Ferhat Aydın Lütfiye Tuğçe Özbudak Koray Serenli Onur Bükçü İsmail Behram Perinçekli Kaan Mellart Didem Soydan Onur Talay Mustafa Tari

Gözaltına alınan ünlüler listesi! Hangi ünlüler gözaltına alındı?

ÜNLÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, soruşturmanın “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanılmasını kolaylaştırmak” iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Yetkililer, toplum düzeni ve genel ahlakın korunmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde delillerin değerlendirildiğini ve bu doğrultuda operasyon kararı alındığını açıkladı.

