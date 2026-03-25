Gündemdeki haberler ardından Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas'ın özgeçmişi bir kez daha gündeme geldi. Burak Elmas, 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray başkanı seçilmişti. İşte Burak Elmas'ın hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler...

Türk iş insanı ve spor yöneticisi, 38. Galatasaray başkanı Burak Elmas 19 Mart 1974 tarihinde dünyaya geldi. Elmas, 1997 yılında 23 yaşındayken Galatasaray PAF takımı sorumlusu olarak görevlendirildi. Daha sonra Faruk Süren ve Özhan Canaydın yönetimlerinde yer aldı.

Mustafa Cengiz'in ilk döneminde ise Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. 2 Mart 2021'de Galatasaray başkanlığına aday olduğunu açıkladı. 19 Haziran 2021 tarihinde yapılan seçimde 1541 oy alarak 38. Galatasaray başkanı seçildi. 22 Haziran 2021 tarihinde görevi Mustafa Cengiz'den devraldı.

urçin Elmas ve Burçak Elmas adında iki kardeşi bulunuyor. Aslen Giresunludur. Eski Galatasaray başkanlarından iş insanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile evlendi.2003'te oğlu Raif Elmas, 2005'te ise kızı Leyla Elmas dünyaya geldi.

