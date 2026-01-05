2025 yılının son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren öğretmen maaş zam oranı netleşti. Yapılan hesaplamalara göre öğretmenlerin alacağı yeni maaşlar belirlenirken, tutarlar görev yılı ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Peki, öğretmen maaşına ne kadar zam yapıldı? Ocak zammı sonrası uzman öğretmen maaşı ne kadar oldu?

Memur maaşlarının kesinleşmesi için son adım Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. TÜİK 6 aylık enflasyon verileri ile memur maaşlarına 18,6'lık zam kesinleşti. Peki, 2026 Öğretmen maaşları ne kadar oldu?

2026 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2026 yılına girilirken öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. Toplu sözleşme kapsamında memurlar için belirlenen yüzde 11’lik artışa, oluşan enflasyon farkı da eklendi.

Gözler Öğretmen maaşlarına yapılacak zam oranında! 2026 Öğretmen maaşları ne kadar olacak?

6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda memur ve memur emeklileri için yüzde 18,60 oranında zam garantilendi. 6 aylık oran esas alındığında, 1-4 derecesindeki bir öğretmenin mevcut 61.146 TL olan maaşının 2026 yılının ilk yarısında 72.519 TL seviyesine yükseldi.

UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR OLDU?

Uzman öğretmen maaşı ise 2026 yılı için toplu sözleşme zammı ve yüzde 18,60 zam oranı ile 67.776.00 TL'den 80.382,34 TL'ye çıkacak.

6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR?

Memur, emekli ve kira zamlarını belirleyen enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'in açıkladığı veriye göre; enflasyon aralık ayında yüzde 0,89 artarken, yıllık bazda ise yüzde 30,89 oldu. Böylece 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon ise yüzde 12,19 olarak gerçekleşti.

