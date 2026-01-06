Hatay’ın birçok bölgesinde günlerdir süren elektrik kesintileri yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. "Kontrolsüz tüketim" nedeniyle şebekede aşırı yüklenme oluştuğu, bu nedenle elektrik kesintisi yaşandığı iddia edildi. Peki Hatay'da elektrikler ne zaman gelecek?

Hatay'da günlerdir birçok mahallede elektrik kesintisi ve düşük voltaj sorunu yaşanıyor. Uzun süredir devam eden kesintilerden etkilenen vatandaşlar, Toroslar Edaş yetkilileri tarafından yapılan açıklamarı yakından takip ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hatay'da mevsim şartları sebebiyle oluşan aşırı yüklenme ve afet kaynaklı elektrik kesintilerinin giderilmesi için çalışmaların ivedilikle devam ettiğini bildirdi.

Hatayda günlerdir süren elektrik kesintileriyle ilgili açıklama! Elektrikler ne zaman gelecek?

ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMAS

Hatay'da yeni yılla birlikte özellikle gece saatlerinde ani sıcaklık düşüşleri meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Mevsim normallerinin dışında gelişen bu durum bir yandan elektrik tüketimini rekor seviyelere yükseltirken diğer taraftan da elektrikli ısıtıcıların kullanıldığı bölgelerde şebekede aşırı yüklenmeye sebebiyet vermiştir. Elektrik şebekesindeki dengesiz yüklenmeler arızaları beraberinde getirirken, meydana gelen kesintilere müdahale etmek amacıyla farklı illerden 200'ün üzerinde personel 1 Ocak itibarıyla Hatay'a sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.





GÜÇ ARTIRIMI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, Altınözü ve Yayladağı ilçelerinde fırtına ve kardan dolayı 60 elektrik direğinin yıkıldığı ve teknik ekiplerin hızla gerekli onarımları yaptığı, söz konusu ilçelerde afet kaynaklı sorunun ortadan kaldırıldığı bildirildi.

Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinde ise trafolarda aşırı yüklenmeler yaşandığı, yeni trafo tesisi ve trafo güç artırımı çalışmalarına ivedilikle başlandığı ifade edildi.

İlk etapta 6 yeni trafo tesisi, 16 trafo güç artırımı, 2 trafo bölge ayrımı çalışmasının tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 yeni trafo tesisi, 5 trafo güç artımı ve 6 trafo bölge ayrımı da en kısa sürede neticelendirilecektir. Tüm bunlara ilaveten 14 yeni trafo tesisi, 8 trafo güç yükseltimi, 13 trafo bölge ayrımı bu hafta içinde yapılacaktır. Antakya ve Defne ilçelerinde yürütülen arıza-onarım çalışmaları 7 Ocak Çarşamba günü, Samandağ ilçesinde yürütülen çalışmalar ise 10 Ocak Cumartesi tamamlanacaktır. Bölgede TOKİ ve Emlak Konut tarafından inşa edilen deprem konutlarında ve konteyner kentlerde elektrik kaynaklı herhangi bir sorun yaşanmamıştır."



6 OCAK ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

