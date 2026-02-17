Ramazan ayına sayılı günler kala hilal görüldü mü merak edilmeye başlandı. Ramazan'ın orucu ve bayram tarihleri hilalin görülüp görülmemesine göre belirleniyor. Peki, Ramazan Hilali ne zaman görülecek?

İslam aleminde oruç ibadetinin başlangıcı ve bayram günlerinin tespiti hilalin görülmesine bağlanırken, her yıl olduğu gibi bu yıl da gözler yapılacak gözlemler ve yetkili kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi.

Hadis-i şerie göre, "“Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın” buyrulmuştur."

HİLAL GÖRÜLDÜ MÜ, NE ZAMAN GÖRÜLECEK

Hilalin görülmesi, Ramazan ayının başlangıcının tespitinde esas kabul edilir. Hesaplamalarla hilalin doğacağı zaman doğru şekilde belirlenebilse de dini hüküm açısından oruca başlama ve bayramın ilanı, hilalin görülmesine bağlanır. Hadis-i şerifte “Hilali görünce oruç tutun, tekrar görünce orucu bırakın” buyrulur.

Hilal, hesapla belirlenen günde veya bir gün sonra görülebilir; ancak hesaplanan günden önce doğması ve görülmesi mümkün değildir. Hava şartları gibi sebeplerle hilalin doğduğu gün görülmemesi durumunda Şaban ayı 30 güne tamamlanır.

Kameri aylar 29 veya 30 gün sürebildiği için hilalin gözlemlenmesi önem taşır. Şaban ayının 29. günü hilal görülürse ertesi gün Ramazan başlar, görülemezse Şaban ayı 30 güne tamamlanır. Güneş ve Ay’ın doğuş ve batış vakitleri önceden hesaplanabilse de hilalin görülebilmesi gözlem şartlarına bağlıdır. Bu nedenle hilalin ne zaman görüleceği hesapla tahmin edilebilse de oruca başlama ve bayramın belirlenmesinde esas olan hilalin fiilen görülmesidir.

HİLALİN İSLAM ALEMİNDEKİ ANLAMI

Hilal, İslam dünyasında yalnızca kameri ayların başlangıcını belirleyen bir gök cismi değil, aynı zamanda bir sembol olarak kabul ediliyor. Oruç ibadetinin başlangıcı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi önemli günlerin tespiti hilalin görülmesine bağlanıyor.

Fıkıh kaynaklarında hilali gözetlemenin farz-ı kifaye olduğu, yani toplumdan bir grubun bu görevi yerine getirmesiyle diğer Müslümanların sorumluluktan kurtulacağı ifade ediliyor.

