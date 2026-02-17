Meteoroloji, dün bazı bölgelerde etkili olan çöl tozunun bugün etkisinin devam edeceğini belirterek uyarmıştı. Meteoroloji’nin ardından uzman isim de uyardı. Prof. Dr. Aylin Kılıç “Toz partikülleri göz yüzeyine yerleşebilir, gözü ovuşturmak, adeta zımpara etkisi oluşturarak korneayı çizebilir” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün bazı bölgeleri toz taşınımına karşı uyarmıştı. Kuzey Afrika üzerinden taşınan yoğun çöl tozları, Meteoroloji’nin uyarılarının ardından bazı bölgelerde etkisini göstermeye başlamıştı.

İlçelerde havadaki toz partikülleri park halindeki araçların üzerini kaplayarak otomobilleri çamur rengine bürümüştü. Meteoroloji, bugün de bir uyarı yayınladı.

Uyarı üstüne uyarı! Afrika’dan Türkiye’ye geldi: Zımpara gibi gözü çiziyor, dışarı çıkmayın

KARADENİZ VE ANADOLU’YA UYARI

Meteoroloji’nin uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Prof. Dr. Aylin Kılıç, toz taşınımı beklenen yerler için bir uyarı yaptı. Tozlu havalarda göz ovuşturmanın ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Kılıç, özellikle kontakt lens kullananların dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

“KORNEAYI ÇİZEBİLİR”

Kılıç, şöyle uyardı:

Havada asılı kalan mikroskobik kum ve toz partikülleri göz yüzeyine yerleşebilir. Bu dönemde gözü ovuşturmak, adeta zımpara etkisi oluşturarak korneayı çizebilir. Kornea çizikleri ise yalnızca şiddetli ağrıya değil, aynı zamanda enfeksiyon gelişimine ve geçici hatta kalıcı görme sorunlarına yol açabilir.

“KALICI HASARA DÖNÜŞEBİLİR"

Asıl riskin solunum yoluyla alınan ince partiküller olduğuna dikkat çeken Kılıç “Göze kaçan partiküller elle temas ettiğinde yüzey hasarı artar. Ayrıca ellerimizde bulunan mikroorganizmalar göz yüzeyine taşınarak enfeksiyona zemin hazırlar. Özellikle kontakt lens kullanan kişiler bu süreçte daha dikkatli olmalı" dedi.

“KORUYUCU GÖZLÜK KULLANIN”

Kontak lens kullananlar daha dikkatli olmalı uyarısını yapan Kılıç, şöyle devam etti:

Bu havalarda mümkün olduğunca açık alanda uzun süre kalmayın. Dışarı çıkmak zorundaysanız mutlaka koruyucu gözlük kullanın. Gözünüzde yanma ya da yabancı cisim hissi oluştuğunda asla ovuşturmayın; bu hareket korneayı çizebilir. Bunun yerine steril serum fizyolojik ile nazikçe yıkama yapın. Görmede ani azalma, ışığa karşı hassasiyet veya geçmeyen ağrı varsa vakit kaybetmeden bir göz hekimine başvurun. Basit görünen bir ihmal, kalıcı görme sorunlarına dönüşebilir.

