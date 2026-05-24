Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off finalinde Middlesbrough’u uzatma dakikalarında mağlup ederek Premier Lig’e yükseldi. İngiliz ekibinin elde edeceği yayın gelirleri ve bonuslar ise futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Peki, Hull City’nin Premier Lig ödülü ne kadar, kaç milyon euro?

İngiltere Championship play-off finalinde tarihi bir başarıya imza atan Hull City, Wembley’de oynanan karşılaşmada Middlesbrough’u 90+5’te gelen golle 1-0 yenerek Premier Lig biletini aldı. Maçın ardından, kulübün kasasına girecek dev gelir de merak konusu oldu.

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte kulübün yayın gelirleri, sponsorluk anlaşmaları, merkezi dağıtım payları ve performans bonusları dahil olmak üzere yaklaşık 300 milyon euro seviyesinde ekonomik kazanç elde edeceği belirtiliyor. İngiliz futbolunda Premier Lig’e yükselmenin finansal açıdan kulüplere büyük avantaj sağladığı bilinirken, Hull City de bu gelir sayesinde yeni sezon planlamasına daha güçlü bir bütçeyle girecek.

ACUN ILICALI HULL CİTY'İ NE ZAMAN ALDI?

Acun Ilıcalı, Hull City’nin satın alma sürecini 19 Ocak 2022 tarihinde tamamladı. Böylece kulüpte uzun yıllar görev yapan Allam ailesinin dönemi sona erdi. Devir işlemi gerçekleştiğinde Hull City Championship’te alt sıralarda yer alıyordu ve takımın geleceğiyle ilgili soru işaretleri bulunuyordu.

Satın alma sonrası teknik ekip ve kadro yapılanmasında önemli değişiklikler yaşandı. İlk olarak Grant McCann ile yollar ayrılırken, ardından Şota Arveladze göreve getirildi. Daha sonra teknik direktörlük koltuğuna Liam Rosenior oturdu.

Hull City, Acun Ilıcalı döneminde önce ligde kalmayı başardı. Ardından kadrosunu güçlendirerek play-off yarışına dahil oldu. 2025-2026 sezonunda ise Championship play-off finalini kazanarak Premier Lig’e yükseldi.

