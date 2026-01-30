İller arası özür grubu atama sonuçları için bekleyiş sona erdi. Özür grubu bir diğer adıyla mazerete bağlı atama sonuçları takvim doğrultusunda 30 Ocak 2026 tarihinde ilan edildi. Adaylar, il dışı tayin sonucu sorgulama ekranını ziyaret ederek sonuçları görüntüleyebiliyor. İşte MBBİS il dışı tayin sonucu sorgulama ekranı...

Özür durumu atamalarında öncelikle il içi yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirileceği, ardından iller arası yer değiştirme sürecinin yürütüleceği daha önce duyurulmuştu. İl içi atama sürecinin ardından iller arası özür grubu atama sonuçları da bugün (30 Ocak 2026) tarihinde ilan edildi. İşte MEBBİS il dışı tayin sonucu sorgulama ekranı...

İller arası özür grubu atama sonuçları açıklandı! MEBBİS il dışı tayin sonucu sorgulama

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bakanlık takvimine göre il dışı atama süreci iki aşamalı olarak yürütüldü. Başvurular mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden elektronik ortamda alındı. Ön başvuruları onaylanan öğretmenler, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercihlerini gerçekleştirdi.



Şimdi ise aile birliği, sağlık ve can güvenliği gibi mazeretlerin yanı sıra engellilik durumu ve diğer gerekçeler kapsamında yer değiştirme talebinde bulunanların başvuru sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

İller arası özür grubu atama sonuçları açıklandı! MEBBİS il dışı tayin sonucu sorgulama



ATAMA SONRASI NE ZAMAN GÖREVE BAŞLANACAK?

Ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ilişik kesme ve yeni görev yerlerinde göreve başlama işlemleri, Bakanlık tarafından yayımlanan yer değiştirme takvimine göre yürütülecek.

Belirlenen takvim doğrultusunda atanan öğretmenler göreve başlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası