Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve binlerce öğrencinin katılım sağladığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım sürerken, adayların beklediği sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Öğrenciler ve veliler, sınav yeri ve oturum bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. Peki, bursluluk sınavı ne zaman? İşte sınav tarihi ve detaylar...

Bursluluk sınavı katılacak öğrencilerin giriş belgeleri, e-Okul sınav işlemleri ekranına yüklenerek okul yönetimlerinin erişimine sunuldu. Belgeler okul müdürlükleri tarafından sistem üzerinden alınarak onaylanacak ve öğrencilere teslim edilecek. Veliler ise e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden çocuklarının sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

İOKBS giriş yeri belgeleri e-Okulda erişime açıldı! Bursluluk sınavı ne zaman?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 yılı İOKBS 26 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00’da tek oturum halinde uygulanacak. Öğrencilere çoktan seçmeli 80 soru yöneltilecek, sorular için de toplam 100 dakika süre tanınacak.



KİMLER İOKBS SINAVINA GİREBİLİYOR?

Sınav resmi ve özel ortaokullarda eğitim gören 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencileri ile lise düzeyinde hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıf öğrencilerini kapsıyor. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 9 Şubat - 11 Mart 2026 tarihleri arasında başvurularını tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası