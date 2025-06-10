iOS 26 güncellemesi alacak telefonlar listesi! iOS 26 özellikleri neler?

Apple, iOS 26 güncellemesi iPhone kullanıcılarına güçlü Apple Intelligence özellikleri ve günlük uygulamalarda yenilikçi özellikler sunuyor. Yeni Liquid Glass materyali, Kilit Ekranı ve Ana Ekran’da kişiselleştirme seçeneklerini artırırken Telefon, Mesajlar, CarPlay ve diğer uygulamalarda yapılan iyileştirmeler kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor. iOS 26 güncellemesi alacak telefonlar listesi ve iOS 26 özellikleri merak ediliyor.

Apple, 10 Haziran 2025’te iOS 26’yı tanıtarak iPhone kullanıcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor. Göz alıcı tasarımı, güçlü yapay zeka entegrasyonları ve günlük uygulamalarda yapılan yeniliklerle iOS 26, iPhone’un hem görsel hem de işlevsel yönlerini yeniden şekillendiriyor. iOS 26 güncelleme alacak telefonlar listesi hangi iPhone modellerine geleceği merak ediliyor.

iOS 26 GÜNCELLEME ALACAK TELEFONLAR LİSTESİ

iOS 26 güncellemesidestekleyen iPhone modelleri duyuruldu. iPhone 11 ve daha yeni modeller bu güncellemeyi alacak.

iPhone SE (2. ve 3. nesil),

iPhone 11 serisi,

iPhone 12 serisi,

iPhone 13 serisi,

iPhone 14 serisi,

iPhone 15 serisi ve iPhone 16 serisi (16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e) modellerini kapsıyor.

Özellikle iPhone 16 serisi, iOS 26’nın tüm yeniliklerinden tam anlamıyla faydalanacak şekilde optimize edilmiş durumda.

Güncelleme, bu cihazlarda Liquid Glass materyaliyle geliştirilen yeni tasarımı, Apple Intelligence özelliklerini ve yenilenen uygulama deneyimlerini destekleyecek.

Bu sonbaharda ücretsiz bir yazılım güncellemesi olarak sunulacak olan iOS 26, kullanıcıların cihazlarını daha kişisel ve güçlü bir hale getirecek.

iOS 26 GÜNCELLEME ALMAYACAK TELEFONLAR

Bazı eski iPhone modelleri iOS 26 güncellemesini desteklemeyecek. Apple, A12 Bionic işlemciye sahip iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max modellerinin iOS 25 sürümünde kalacağını açıkladı.

iOS 26 ÖZELLİKLERİ

Göz Alıcı Tasarım ve Liquid Glass: iOS 26, Liquid Glass materyaliyle tanıtılan yeni tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu yarı saydam materyal, çevreden gelen ışığı yansıtarak uygulama simgelerine, araç takımlarına ve denetimlere canlılık katıyor.

Kilit Ekranı’nda saat, görsellere dinamik bir şekilde uyum sağlarken 3D efektli uzamsal ortamlar duvar kağıtlarına hareket getiriyor.

Fotoğraflar, Safari, Apple Music gibi uygulamalar da yenilenen tasarımlarıyla daha akıcı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Örneğin, Safari’de web sayfaları kenardan kenara uzanarak daha geniş bir görüntüleme alanı sağlıyor.

Apple Intelligence ve Yeni Özellikler: Apple Intelligence, iOS 26’nın temel taşlarından biri. Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarına entegre edilen Live Translation özelliği, metin ve sesleri anında çevirerek farklı dillerde iletişimi kolaylaştırıyor.

Görsel Zeka, ekrandaki içerikle ilgili arama yapma ve işlem gerçekleştirme imkanı sunarken Genmoji ve Image Playground kullanıcılara ifade seçenekleri sağlıyor.

Ayrıca, Call Screening ve Hold Assist gibi özellikler, Telefon uygulamasında dikkat dağınıklığını azaltarak kullanıcıların aramaları daha iyi yönetmesine imkan tanıyor.

Mesajlar uygulamasında bilinmeyen göndericilerden gelen mesajları filtreleme ve anket oluşturma gibi yenilikler de bağlantıyı daha kişisel hale getiriyor.

CarPlay, Apple Music ve Daha Fazlası: CarPlay, iOS 26 ile daha kompakt bir arayüz ve Tapback gibi özelliklerle güncellendi. Apple Music’te Lyrics Translation ve Pronunciation, şarkı sözlerini anlamayı ve eşlik etmeyi kolaylaştırırken AutoMix özelliği DJ benzeri geçişler sunuyor.

Harita uygulamasındaki Visited Places, uçtan uca şifrelenmiş veriyle kullanıcıların ziyaret ettikleri yerleri kaydetmesine imkan tanıyor.

Apple Cüzdan ise yenilenen biniş kartları ve Apple Pay ile taksitli ödeme gibi özelliklerle günlük işlemleri kolaylaştırıyor.

Yeni Apple Games uygulaması ise oyunculara tüm oyunlarını tek bir yerde toplama ve Apple Arcade ile entegre bir deneyim sunma imkanı veriyor.