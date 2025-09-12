İstanbul'da minibüs indi-bindi ücreti kaç lira oldu? 2025 Eylül zamlı dolmuş kısa mesafe ücreti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından otobüs, İETT, metro, metrobüs, minibüs (dolmuş), tramvay ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarına yüzde 30 oranında zam yapıldı. 12 Eylül 2025 tarihinde alınan kararla birlikte İstanbullular, toplu taşıma araçlarını zamlı fiyatlarla kullanabilecek.

Peki, İstanbul'da minibüs indi-bindi ücreti kaç lira oldu? 2025 Eylül ayı zamlı dolmuş kısa mesafe ücreti merak ediliyor.

İSTANBUL'DA MİNİBÜS İNDİ-BİNDİ ÜCRETİ KAÇ LİRA OLDU?

İstanbul'da minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 25 TL’den 32,50 TL’ye çıkarıldı.

Ayrıca 4 ile 7 kilometre arasında 26 TL’den 34 TL’ye, 7 ile 11 kilometre arasında 27 TL’den 35 TL’ye, 11 ile 15 kilometre arasında 28 TL’den 36 TL’ye, 15 ile 20 kilometre arasında 30 TL’den 39 TL’ye, öğrenci ücreti de 16 TL’den 21 TL’ye yükseltildi.

2025 EYLÜL ZAMLI DOLMUŞ KISA MESAFE ÜCRETİ

Dolmuşlarda kısa mesafe ücreti 25 TL’den 32,50 TL’ye yükseltildi. İşte minibüslerde uygulanacak yeni tarife ücretleri:

Minibüs kısa mesafe (0-4 km): 25 TL → 32,50 TL

Minibüs (4-7 km arası): 26 TL → 34 TL

Minibüs (7-11 km arası): 27 TL → 35 TL

Minibüs (11-15 km arası): 28 TL → 36 TL

Minibüs (15-20 km arası): 30 TL → 39 TL

Minibüs öğrenci ücreti: 16 TL → 21 TL

Zamlı minibüs tarifeleri 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.