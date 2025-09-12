Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 aylık zamlı okul servis ücreti

İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 aylık zamlı okul servis ücreti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 aylık zamlı okul servis ücreti
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu taşıma araçlarına yaptığı yüzde 30'luk zammın ardından okul servis ücretlerine ödenecek fiyatlar merak edildi. Milyonlarca öğrenci ve veli, "İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?" sorusuna cevap ararken, 1 aylık zamlı okul servis ücreti de belli oldu.

Milyonlarca öğrenci ve veliyi üzecek haber geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapıldığını duyurdu. Böylece evine uzak mesafede okuyan öğrencilerin sıklıkla kullanmayı tercih ettiği okul servislerine ödenecek fiyatlar belli oldu.

Okul servislerinde mesafeye göre ödenecek tutarlar değişiklik gösterirken, "İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu?" sorusu da araştırılmaya başlandı.

İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 aylık zamlı okul servis ücreti - 1. Resim

İSTANBUL'DA OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İBB'nin 12 Eylül 2025 tarihinde açıkladığı zam kararıyla birlikte servis ücretlerinde değişiklik yapıldı:

  • 0-1 kilometre arası mesafe ü

  • creti: 2.605 TL → 3.376 TL

  • Personel servis ücreti: 1.355 TL → 1.757 TL

İstanbul'da okul servis ücretleri ne kadar oldu? İşte 1 aylık zamlı okul servis ücreti - 2. Resim

Yeni tarifenin 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

