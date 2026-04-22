Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray Gençlerbirliği karşılaşması bu akşam ekranlara gelecek. Galatasaray Gençlerbirliği canlı yayın hangi kanalda, Ziraat Kupası çeyrek final nerede izlenir merak edilirken muhtemel 11 maç kadrosu da netleşmeye başladı.

''Galatasaray Gençlerbirliği canlı yayın hangi kanalda, Ziraat Kupası çeyrek final nerede izlenir?'' sorusu gündemdeyken gözler kupa maçına çevrildi. Kupada grup aşamasını kayıpsız tamamlayan Galatasaray, çeyrek finalde sahasında avantajını kullanmak istiyor. A Grubu’nda topladığı 12 puanla lider olarak üst tura yükselen sarı-kırmızılı ekip kupa için sahada olacak. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise grup aşamasını 10 puanla tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Zorlu bir eşleşmede Galatasaray deplasmanına çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibi karşısında sürpriz yaparak yarı finale kalmayı amaçlıyor.

İşte muhtemel 11! Galatasaray Gençlerbirliği canlı yayın hangi kanalda, Ziraat Kupası çeyrek final nerede izlenir?



GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Galatasaray-Gençlerbirliği canlı yayını ATV ekranlarından yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi şifresiz şekilde takip edebilecek.

İşte muhtemel 11! Galatasaray Gençlerbirliği canlı yayın hangi kanalda, Ziraat Kupası çeyrek final nerede izlenir?

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Galatasaray-Gençlerbirliği çeyrek final mücadelesi 22 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak. RAMS Park’ta sahne alacak karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

İşte muhtemel 11! Galatasaray Gençlerbirliği canlı yayın hangi kanalda, Ziraat Kupası çeyrek final nerede izlenir?

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı hakem kadrosuna göre mücadeleyi Oğuzhan Aksu yönetecek. Yardımcılık görevlerinde ise Bahtiyar Birinci ve Kerem Ersoy yer alacak.

İşte muhtemel 11! Galatasaray Gençlerbirliği canlı yayın hangi kanalda, Ziraat Kupası çeyrek final nerede izlenir?

GALATASARAY GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Kaan, Eren, Lemina, Nhaga, Sane, İlkay, Lang, Icardi

Gençlerbirliği: Velho, Thalisson, Zuzek, Goutas Hanousek, Dele-Bashiru, Koita, Oğulcan Ü., Göktan Gürpüz, Niang, Tongya

Haberle İlgili Daha Fazlası