Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni haftanın ilk gününde yoğun bir gündem ele alınacak. Bugün öğleden sonra başlayacak kabine toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmeler, Afganistan-Pakistan hattındaki gerilim ve Türkiye’nin barış diplomasisi adımları detaylı şekilde masaya yatırılacak. Peki, kabine toplantısı saat kaçta başlayacak? Kabine gündeminde neler var?

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı saat 15.00'te başlayacak. Gözler ise alınacak kararlar ve açıklanacak önlemlerde.

Toplantının en önemli başlığı ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarıyla başlayan gerilim olacak. Türkiye’nin barış diplomasisi çerçevesinde izlewdiği adımlar ve bölgesel riskler kabine üyeleri tarafından detaylı şekilde değerlendirilecek.

Afganistan ile Pakistan arasında artan gerilim de toplantıda masaya yatırılacak, sınır hattındaki çatışmaların bölgesel istikrara etkileri gözden geçirilecek.

Kabine terörle mücadele ve “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında atılacak yasal adımları, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda tartışacak.

Gazze’de yaşanan insani kriz, Suriye’deki son gelişmeler ile Rusya-Ukrayna barış süreci de toplantının bugünkü gündeminde yer alacak.

Piyasalardaki gelişmeler, enflasyonla mücadele stratejileri ve küresel enerji fiyatlarındaki artışa karşı alınabilecek önlemler kabine üyeleri tarafından ele alınacak. Orta Doğu’daki karışıklıkların enerji maliyetlerine etkisi de toplantıda değerlendirilecek.



