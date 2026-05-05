2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı. 2026 yaz tatili için geri sayım başlarken birçok kişi ''Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?'' sorularının cevaplarını araştırıyor.

Öğrenciler ve veliler, yaz tatiline ne kadar süre kaldığını ve karnelerin hangi tarihte verileceğini merak ederken, eğitim sürecine dair tüm kritik tarihler de belli oldu. ''Karne günü ne zaman, okullar ne zaman kapanacak?'' sorusu gündeme getirilirken okulların 2027 dönemi için de ne zaman açılacağı merak ediliyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler 26 Haziran'da karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. Böylece eğitim süreci haziran ayının son haftasında tamamlanmış olacak.

2026 YAZ TATİLİNE KAÇ GÜN KALDI?

5 Mayıs 2026 Salı, bugünden itibaren okulların kapanmasına 52 gün kaldı. Öğrenciler 52 gün sonra yaz tatiline çıkarak yaklaşık üç ay sürecek tatil dönemine girecek.

2026-2027 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim henüz yayımlanmadı. Fakat önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, 2026-2027 döneminin Eylül ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor. Bu doğrultuda okulların 7 Eylül 2026 Pazartesi veya 14 Eylül 2026 Pazartesi tarihlerinden birinde açılabileceği öngörülüyor.

