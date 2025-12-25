Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yasal düzenleme, genel sağlık sigortası prim borçlarına ilişkin önemli bir değişikliği beraberinde getirdi. Düzenleme, belirli bir döneme ait borçları kapsarken vatandaşlar "Kimlerin GSS borcu silinecek" sorguluyor.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen ve kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen kanun düzenlemesi yürürlüğe girdi. Genel sağlık sigortası kapsamında biriken prim borçlarına yönelik bu adım, uzun süredir borç yüküyle karşı karşıya kalan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Uygulamanın kapsamı ve kimleri kapsadığı ise en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

KİMLERİN GSS BORCU SİLİNECEK?

Yürürlüğe giren düzenlemeye göre, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ve bugüne kadar ödenmemiş genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamlarının tamamının tahsilinden vazgeçildi. Düzenleme, borcu bulunan kişilerin ayrıca başvuru yapmasını gerektirmeden otomatik olarak uygulanacak.

Kapsam dahilinde yaklaşık 1 milyon 477 bin kişinin ödeyemediği toplam 3,2 milyar TL tutarındaki borç silinecek. Ancak düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu dönemlere ilişkin ödenmiş olan GSS primleri için herhangi bir iade veya mahsup işlemi yapılmayacak.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI NEDİR?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), Türkiye’de sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesini amaçlayan zorunlu bir sigorta sistemidir. Çalışmayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan veya bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamında değerlendirilmeyen vatandaşlar GSS kapsamına alınır.

Sistem kapsamında gelir testi yaptırmayan kişiler, otomatik olarak en üst prim tutarından borçlandırılır. Bu durum, özellikle uzun süre işsiz kalan veya gelir testi yaptırmayan kişiler için yıllar içinde ciddi bir borç birikmesine neden oldu. Yapılan son düzenleme, bu birikmiş borçların önemli bir bölümünü ortadan kaldırmayı hedefliyor.

GSS PRİMİ 2026 NE KADAR OLDU?

Kasım ayında yapılan düzenlemeyle birlikte genel sağlık sigortası prim oranı, brüt asgari ücret üzerinden yüzde 3’ten yüzde 6’ya çıkarıldı. Bu değişiklik, aylık ödenen prim tutarlarında belirgin bir artışa yol açtı.

Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte 2026 yılı itibarıyla aylık GSS primi 1.981 TL olarak belirlendi. Böylece, sosyal güvencesi olmayan ve gelir testi sonucunda prim ödemesi gereken kişiler için güncel borç tutarı da netleşmiş oldu.

