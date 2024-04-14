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Kirli Sepeti yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kirli Sepeti yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Kirli Sepeti dizisi var mı yok mu araştırılıyor. Bayram tatili nedeniyle yayına ara veren Kirli Sepeti dizisinin yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek detayları haberimizde...

Başrollerinde Ceren Moray, Ayça Bingöl ve Cansu Tosun'un yer aldığı dizi Kirli Sepeti bu akşam var mı sorusu gündeme geldi.

Her Pazar NOW TV'de ekrana gelen dizi bayram tatili nedeniyle yayına bir hafta ara vermişti. 

14 Nisan Pazar günü NOW TV yayın akışına göre bu akşam Kirli Sepeti dizisi saat 20.00'de ekrana gelecek. Kirli Sepeti yeni bölümü bu akşam (14 Nisan Pazar) yayınlanacak - 1. Resim

Dizi, İstanbul'un zenginlerinin yoğun yaşadığı muhitlerin birinde bir sitede çalışan hizmetlilerin ve iş verenleri arasında geçenlere odaklanıyor. 

İç içe geçen iki farklı yaşamın izinin sürüldüğü dizide hizmetli olan Songül, Hayriye ve Medine'nin başlarından geçen olayları anlatıyor. 

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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