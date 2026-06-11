Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'nde sonuçlar erişime açıldı. Nisan ayında tamamlanan başvuru sürecinin ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Başvuruda bulunan yetiştiriciler, sonuçlarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor. İşte, Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları ve sorgulama erkanı...

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları duyuruldu. Küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsalda üretimin güçlendirilmesi ve gençlerin hayvancılık faaliyetlerine yönlendirilmesi amacıyla hazırlanan proje, üreticilerden yoğun ilgi gördü. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte gözler hak sahipliği süreçlerine ve hayvan teslimat takvimine çevrildi.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI

Küçükbaş hayvan varlığının artırılması, kırsal bölgelerde üretimin desteklenmesi ve hayvancılık faaliyetlerinin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen proje kapsamında başvurular tamamlandı. Başvuru sürecinin ardından kayıtlar kontrol edildi, itirazlar değerlendirildi ve gerekli düzeltmeler yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda her il için asil ve yedek hak sahipleri listeleri oluşturuldu. Projede hangi ilin kaç hak sahibi kontenjanına sahip olacağı ve kaç hayvan dağıtılacağı belirlenirken çeşitli kriterler dikkate alındı.

İllerin değerlendirilmesinde sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi, kaba yem üretim kapasitesi, mera varlığı, yem bitkisi ekim alanları, küçükbaş hayvan sayıları ve hububat üretim alanları gibi veriler esas alındı.

Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi sonuçları açıklandı! İşte sonuç sorgulama ekranı

SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Başvurusu değerlendirmeye alınan yetiştiriciler projedeki durumlarını Bakanlığın oluşturduğu sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Sisteme giriş yapan adaylar asil listede, yedek listede veya değerlendirme dışı kalıp kalmadıklarını görüntüleyebiliyor.

KIRSALDA BEREKET KÜÇÜKBAŞA DESTEK PROJESİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

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