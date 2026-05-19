Final bölümüyle ekranlara veda etmeye hazırlanan Kıskanmak dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Dizinin son bölümünde izleyici karşısına çıkacak Bedia karakteri ve oyuncu Cennet Topçu’nun kariyeri merak edilmeye başlandı.

Kıskanmak dizisi final bölümü öncesinde yeni karakter sürpriziyle gündeme geldi. Ay Yapım imzalı dizinin 19 Mayıs’ta yayınlanacak final bölümünde oyuncu Cennet Topçu kadroya dahil olacak.

Daha önce Halef dizisinde canlandırdığı Döndü karakteriyle dikkat çeken oyuncunun, Kıskanmak dizisinde Mediha Paşazade’nin kardeşi Bedia rolüyle izleyici karşısına çıkacağı açıklandı. Final bölümü öncesinde karaktere dair detaylar ve oyuncunun kariyeri araştırılıyor.

KISKANMAK BEDİA KİM?

Kıskanmak dizisinin final bölümünde hikayeye dahil olacak Bedia karakteri, Mediha Paşazade’nin kardeşi olarak seyirci karşısına çıkıyor. Dizinin son bölümünde ortaya çıkacak olan karakterin, final hikayesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Yapım ekibinden gelen bilgilere göre Bedia’nın aile içindeki dengeleri etkileyecek sahnelerle dikkat çekmesi planlanıyor. Kıskanmak dizisinin 33. bölümle ekran macerasını noktalayacağı açıklandı.

Kıskanmak Bedia kim, Cennet Topçu hangi dizilerde oynadı?

CENNET TOPÇU KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Cennet Topçu son dönemde televizyon ve dijital projelerde yer alan isimler arasında bulunuyor. Oyuncu daha önce Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde canlandırdığı Döndü karakteriyle dikkat çekmişti. Ayrıca Hüddam 4: Ahmer yapımında da rol aldı.

Oyunculuk eğitimi alan Topçu’nun ABB Ali Şenozan Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunu olduğu biliniyor. Sahne eğitiminin ardından kamera önü projelerinde de yer alıyor. Öte yandan, Siyah Kalp, Karaağaç Destanı, Uzak Şehir gibi dizilerde de rol aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası