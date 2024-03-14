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Konya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEO

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konya, Türk Yıldızları, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü. Pilot uçaktan paraşütle atladı ve hayatta kaldı. Uçak düşmeden paraşütle atlamayı başaran pilot tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi. İşte o görüntüler.

Konya'da askeri eğitim uçağı düştü! Pilot paraşütle atlayarak kurtuldu. Konya'da Türk Yıldızları'na ait bir eğitim uçağı pist inişi sırasında düştü. Kazada pilotun paraşütle atlama başarısıyla kurtulduğu bildirildi.

PİLOT PARAŞÜTLE ATLADI

Konya'da Türk Yıldızları uçağı düştü. Ana Jet Üst Komutanlığı'nda Türk Yıldızları'nın eğitim uçağı düştü. Konya’da eğitim uçuşu yapan Türk Yıldızlarına ait F5 gösteri uçağı piste inişi sırasında düştü. Edinilen yeni gelişmeye göre iş makinesinde çalışan uzman çavuşun şehit olduğu öğrenildi. 1 kişi de yaralı. Türk Yıldızlarına ait F-5 tipi uçağın Konya 3.Ana Jet Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında teknik arıza nedeniyle düştüğü öngörüldü.

MSB "Kaza kırıma uğrayan uçağımızın pilotu atlayarak kurtulmuş, hastaneye sevk edilmiştir. Uçağın düştüğü bölgede pist onarım çalışması yapan bir personelimiz ise şehit olmuştur." şeklinde açıklamada bulundu. 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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