Konya'da Türk Yıldızları'nın askeri uçak kazasında pilot paraşütle atladı VİDEO

Mecidiyeköy metro hattı çalışmıyor mu, neden?

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KAAN mı Eurofighter mı yoksa F-35 mi? Hangisi daha iyi?