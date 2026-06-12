LGS kapsamındaki merkezi sınava saatler kala öğrenciler ve veliler "LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu" sorusunu araştırıyor. Özellikle yanlış cevapların doğru cevaplara etkisi, net hesaplama ve değerlendirme sistemi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak LGS öncesinde adaylar sınav kurallarına ilişkin detayları incelemeyi sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda doğru-yanlış hesaplama sistemi ve puanlama yöntemine ilişkin bilgiler de yer alıyor.

LGS 3 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

LGS'de yanlış cevaplar doğru cevapları etkiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav kılavuzuna göre her alt testte öğrencilerin ham puanları hesaplanırken doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılıyor. Bu nedenle üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor.

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, net sayısı nasıl hesaplanır? 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama

LGS NET SAYISI NASIL HESAPLANIR?

Her test için doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılıyor ve elde edilen sonuç öğrencinin o testteki net sayısını oluşturuyor. Örneğin 10 soruda 3 yanlış 1 boş cevap olduğunda toplam net 5 olarak hesaplanır.

Sınavdaki soruların derslere göre kat sayı puanı değişiyor. Buna göre,

Türkçe: 4 puan

Matematik: 4 puan

Fen Bilimleri: 4 puan

İnkılap Tarihi: 1 puan

Din Kültürü: 1 puan

İngilizce: 1 puan

LGS 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu, net sayısı nasıl hesaplanır? 2026 LGS doğru-yanlış hesaplama

LGS SORU DAĞILIMI

Sözel oturum; Türkçe 20, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10 ve Yabancı Dil 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşuyor. Sayısal oturum ise Matematik 20 ve Fen Bilimleri 20 soru olmak üzere toplam 40 sorudan oluşuyor.

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