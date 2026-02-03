Ekranların sevilen yarışması Lingo Türkiye sunucusu Kemal Uçar, oyunculuk kariyeri ve çok yönlü çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır dizi, sinema ve sahne projelerinde yer alan Uçar’ın hayatı, eğitimi ve kariyer yolculuğu merak edildi. Peki, Lingo Türkiye sunucusu Kemal Uçar kimdir?

Hem oynadığı roller hem de son dönemde yarışma programı sunuculuğuyla adından söz ettiren Kemal Uçar, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle Lingo Türkiye’deki performansıyla geniş kitlelere ulaşan oyuncunun kariyeri, oynadığı diziler ve filmler araştırılıyor.

LİNGO TÜRKİYE SUNUCUSU KEMAL UÇAR KİMDİR?

Kemal Uçar, 29 Mart 1985’te Adana’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak akademik eğitimini sürdürdü.

Oyunculuğa üniversite yıllarında başlayan Kemal Uçar, sahne çalışmalarını Ankara Sanat Tiyatrosu’nda geliştirdi. Televizyon kariyerine 2008 yılında Sınıf dizisiyle adım atan Uçar, Ezel, Kardeş Payı, Yedi Güzel Adam, Payitaht Abdülhamit ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlarda rol aldı.

Sinema alanında da aktif olan Kemal Uçar; Hükümet Kadın, Çakallarla Dans, Tut Sözünü, Osman Sekiz, Akıllara Seza ve Öğretmen gibi filmlerde kamera karşısına geçti. Kendi yazdığı Tut Sözünü filminde hem senarist hem oyuncu olarak yer aldı.

2024-2025 sezonunda ise Lingo Türkiye sunuculuğunu üstlenen Kemal Uçar, bu formatla farklı bir alanda izleyiciyle buluştu.

KEMAL UÇAR OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Dizileri

Sınıf - 2008

Ezel - 2010

Sen de Gitme - 2011

Yamak Ahmet - 2011-2012

Görüş Günü Kadınları - 2013

Yedi Güzel Adam - 2014

Kardeş Payı - 2014

Çanakkale: Yüzyıllık Mühür - 2016

Nerdesin Birader - 2017

Can Kırıkları - 2018

Gençliğim Eyvah - 2020

Payitaht Abdülhamit - 2020

Bir Zamanlar Kıbrıs - 2021

Hayatımın Şansı - 2022

Tarihi Şeyler - 2025

Onbeşliler - 2025

Filmleri

Çakallarla Dans - 2010

Hükümet Kadın - 2012

Tut Sözünü - 2014

Aşk Oyunu - 2014

Yunus - 2016

Saklambaç - 2016

Şimdi Aşk - 2016

Kan Parası - 2016

Hasret Bitti - 2016

Bütün Saadetler Mümkündür - 2016

Kapan - 2018

Muhteşem Üçlü - 2019

Akıllara Seza - 2019

41 Kere Maşallah - 2021

Osman Sekiz - 2021

Kontür Kent - 2022

Mukonun Oyunu - 2022

Kara Kutu - 2022

Öğretmen - 2023

İtiraf - 2023

