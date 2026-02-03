Lingo Türkiye sunucusu Kemal Uçar kimdir?
Ekranların sevilen yarışması Lingo Türkiye sunucusu Kemal Uçar, oyunculuk kariyeri ve çok yönlü çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır dizi, sinema ve sahne projelerinde yer alan Uçar’ın hayatı, eğitimi ve kariyer yolculuğu merak edildi. Peki, Lingo Türkiye sunucusu Kemal Uçar kimdir?
Hem oynadığı roller hem de son dönemde yarışma programı sunuculuğuyla adından söz ettiren Kemal Uçar, izleyicilerin merak ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle Lingo Türkiye’deki performansıyla geniş kitlelere ulaşan oyuncunun kariyeri, oynadığı diziler ve filmler araştırılıyor.
LİNGO TÜRKİYE SUNUCUSU KEMAL UÇAR KİMDİR?
Kemal Uçar, 29 Mart 1985’te Adana’da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde yüksek lisans yaparak akademik eğitimini sürdürdü.
Oyunculuğa üniversite yıllarında başlayan Kemal Uçar, sahne çalışmalarını Ankara Sanat Tiyatrosu’nda geliştirdi. Televizyon kariyerine 2008 yılında Sınıf dizisiyle adım atan Uçar, Ezel, Kardeş Payı, Yedi Güzel Adam, Payitaht Abdülhamit ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlarda rol aldı.
Sinema alanında da aktif olan Kemal Uçar; Hükümet Kadın, Çakallarla Dans, Tut Sözünü, Osman Sekiz, Akıllara Seza ve Öğretmen gibi filmlerde kamera karşısına geçti. Kendi yazdığı Tut Sözünü filminde hem senarist hem oyuncu olarak yer aldı.
2024-2025 sezonunda ise Lingo Türkiye sunuculuğunu üstlenen Kemal Uçar, bu formatla farklı bir alanda izleyiciyle buluştu.
KEMAL UÇAR OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER
Dizileri
Sınıf - 2008
Ezel - 2010
Sen de Gitme - 2011
Yamak Ahmet - 2011-2012
Görüş Günü Kadınları - 2013
Yedi Güzel Adam - 2014
Kardeş Payı - 2014
Çanakkale: Yüzyıllık Mühür - 2016
Nerdesin Birader - 2017
Can Kırıkları - 2018
Gençliğim Eyvah - 2020
Payitaht Abdülhamit - 2020
Bir Zamanlar Kıbrıs - 2021
Hayatımın Şansı - 2022
Tarihi Şeyler - 2025
Onbeşliler - 2025
Filmleri
Çakallarla Dans - 2010
Hükümet Kadın - 2012
Tut Sözünü - 2014
Aşk Oyunu - 2014
Yunus - 2016
Saklambaç - 2016
Şimdi Aşk - 2016
Kan Parası - 2016
Hasret Bitti - 2016
Bütün Saadetler Mümkündür - 2016
Kapan - 2018
Muhteşem Üçlü - 2019
Akıllara Seza - 2019
41 Kere Maşallah - 2021
Osman Sekiz - 2021
Kontür Kent - 2022
Mukonun Oyunu - 2022
Kara Kutu - 2022
Öğretmen - 2023
İtiraf - 2023