Macaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? Macaristan Türkiye milli maç hangi kanalda, nereden izlenir?

Macaristan Türkiye maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? | Bu akşam A Milli Futbol Takımı’mız Macaristan deplasmanına konuk olacak. EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarına çıkacak olan Türkiye’nin Macaristan ile oynayacağı milli maç nereden ve nasıl izlenir merak ediliyor. Peki, Türkiye Macaristan maçını hangi kanal veriyor? İşte milli maçın yayınlanacağı şifresiz kanal bilgileri!

Macaristan Türkiye maçı nereden izlenir? Macaristan ile Türkiye bu akşam hazırlık maçı için karşı karşıya gelecek. Budapeşte'de oynanacak mücadelenin başlama saati yaklaştıkça milli maç heyecanı da artıyor. Maçı ekran başında canlı izlemek isteyenler milli maçı hangi kanal veriyor, nereden izlenir araştırıyorlar. İşte Macaristan Türkiye maçı yayın bilgileri haberimizde…

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Macaristan Türkiye maçını TRT Spor şifresiz canlı yayın ile ekranlara getiriyor. Milli maçın yayınlanacağı TRT Spor’da Macaristan Türkiye maçını canlı izleyebilmeniz için frekans bilgileri şu şekildedir:

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI TRT 1’DE Mİ TRT SPOR’DA MI?

Milli maçlar genellikle TRT 1’de yayınlanmaktadır. Ancak bu akşamki Macaristan Türkiye maçı sadece TRT Spor’dan yayınlanacak. TRT 1’de yayınlanan milli maçlar çoğunlukla EURO 2024, Dünya Kupası ve Uluslar Kupası gibi resmi karşılaşmalardır.

MACARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Macaristan Türkiye maçı TRT Spor’dan maçın başlama saati olan 22.45’ten itibaren canlı olarak izlenebilecektir. Maçı televizyondan izleyemeyenler isterseler TRT Spor resmi internet sitesinden canlı olarak maçı takip edebilirler.

MACARİSTAN TÜRKİYE MİLLİ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

TRT Spor’un 22 Mart 2024 Cuma yayın akışına göre Macaristan Türkiye milli maçı TRT Spor’dan saat 22.45 itibariyle canlı olarak yayınlanacak. 22 Mart 2024 TRT Spor yayın akışı şu şekildedir:

13:00 Haber Merkezi (Canlı)

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

17:30 Dünyadan Spor (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

19:00 A Milli Takım Avrupa Şampiyonası Elemeleri Paket

20:00 Spor Bülteni (Canlı)

21:00 Milli Maç Özel (Canlı)

22:45 Hazırlık Maçı Macaristan - Türkiye (Canlı)

23:30 Milli Maç Özel (Canlı)

23:45 Hazırlık Maçı Macaristan - Türkiye (Canlı)