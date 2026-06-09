Kadın A Milli Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki son grup maçında Malta deplasmanına çıkıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler maçın yayın bilgileri, saati ve canlı izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Malta-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir?

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde grup aşamasının son haftasına girilirken gözler Malta ile Türkiye arasında oynanacak mücadeleye çevrildi. Play-off oynamayı garantileyen Ay-Yıldızlılar, grup etabını galibiyetle tamamlamak isterken futbolseverler de maçın yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

MALTA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kadın A Milli Takımımızın Malta ile oynayacağı karşılaşma Tivibu Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 9 Haziran Salı günü oynanacak mücadele, Malta'nın Ta' Qali bölgesinde bulunan MFA Centenary Stadı'nda gerçekleştirilecek.

Malta-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? (2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

Karşılaşma Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak. Grup etabındaki son maçına çıkacak olan Ay-Yıldızlılar, play-off biletini daha önce garantilemesine rağmen sahadan galibiyetle ayrılarak moral depolamayı hedefliyor. Futbolseverler mücadeleyi Tivibu Spor ekranlarından canlı takip edebilecek.

MALTA-TÜRKİYE ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

Malta-Türkiye karşılaşması yalnızca televizyon ekranlarından değil dijital platformlar üzerinden de takip edilebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan bilgilendirmeye göre mücadele, Tivibu Spor'un resmi YouTube kanalı üzerinden de canlı yayınlanacak.

Malta-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? (2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

2027 FIFA KADINLAR DÜNYA KUPASI AVRUPA ELEMELERİ

Kadın A Milli Takımı, elemelerde gösterdiği başarılı performansla grubunu ilk iki sırada tamamlamayı garantiledi. Elemelere Malta karşısında alınan 3-0'lık galibiyetle başlayan Milliler, deplasmanda Kuzey İrlanda'yı 1-0 mağlup etti. İsviçre karşısında alınan mağlubiyet ve beraberliğin ardından son olarak Kuzey İrlanda'yı 2-1 yenerek puanını 10'a yükseltti.

Bu sonuçlarla birlikte grupta ikinci sırayı garantileyen Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off aşamasına yükselme hakkı elde etti. Grup etabının tamamlanmasının ardından gözler 18 Haziran'da İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek play-off kura çekimine çevrilecek. İlk tur play-off karşılaşmaları ise ekim ayında çift maç eleme sistemiyle oynanacak.

Malta-Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz nereden izlenir? (2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri)

KADIN A MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Sinem Özdemir (Werder Bremen), Göknur Güleryüz (Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı), Gamze Yaman (Trabzonspor A.Ş.)

Defans: Meryem Küçükbirinci (Hakkarigücü Spor), Fatma Şakar (FC Union Berlin), Eda Karataş (Galatasaray GAİN), İpek Kaya (Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı), Kezban Tağ (Galatasaray GAİN), İlayda Civelek (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Ece Tekmen (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Gülbin Hız (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Orta Saha: Selen Altunkulak (FC Toulouse), Arzu Karabulut (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget S.K.), Ebru Topçu (Galatasaray GAİN), Miray Cin (Borussia Mönchengladbach), Halle Houssein (West Ham United), Ece Türkoğlu (Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı), Nihal Saraç (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Cansu Kaya (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı)

Forvet: Melike Pekel (Galatasaray GAİN), Kader Hançar (Club Tijuana), Vildan Kardeşler (Hamburg SV), Melike Öztürk (Galatasaray GAİN)

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