Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınavları için geri sayım sürüyor. Mart ayının başında gerçekleştirilen sınava katılım sağlayan öğrenciler, sonuç duyurusuna kilitlendi. Peki, AÖL 2.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Lisesi'nin 2025–2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavları geride kaldı. 14–15 Mart tarihlerinde üç oturum halinde yapılan sınavların ardından sonuç tarihi araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi yayımladığı kılavuzla duyurumuştu.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim ile Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları için nisan ayı işaret edilmişti. AÖL sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarına erişebilecekler.

AÖL SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup sınav puanı hesaplanmasında [Puan = (Doğru cevap sayısı / Soru sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacaktır. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacaktır.

 Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.



