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Muğla'da olan 4.4 büyüklüğündeki deprem Dalaman ve Datça'da hissedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Muğla'da hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar Muğla, Marmaris, Datça'da deprem mi oldu, nerede sorularını araştırırken Muğla'da depremin kaç şiddetinde olduğu merak edildi. AFAD son depremler listesi aracılığıyla gün içinde olan tüm sarsıntılara anlık olarak erişebiliyoruz.

Kandilli Rasathanesi verileri aracılığıyla gün içinde olan tüm depremlerin bilgilerine ulaşabiliyoruz. 9 Temmuz günü Marmaris'te hissedilen deprem birçok ilçeden hissedilirken deprem mi oldu, nerelerde hissedildi araması yapılıyor.

MUĞLA MARMARİS'TE DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA?

9 Temmuz günü Muğla'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı, AFAD'ın son depremler listesine göre 12.11'de olurken 4.4 şiddetinde oldu. Derinliği 6km olan deprem birçok ilçede hissedildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sarsıntının ardından açıklamada bulunurken herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığını şu sözlerle aktardı:

"Muğla ili Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun. "

Muğla'da olan 4.4 büyüklüğündeki deprem Dalaman ve Datça'da hissedildi - 1. Resim

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

9 Temmuz günü olan sarsıntıların şiddeti, derinliği ve saatine anlık olarak erişebildiğimiz Kandilli Rasathanesi'ne göre Aydın, İzmir, Çanakkale, Balıkesir gibi illerimizde olan depremlere ulaşabiliyoruz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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