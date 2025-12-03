Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ekonomi yönetiminde önemli bir atama gerçekleştirdi. ABD Merkez Bankası’nda uzun yıllar görev yapmış ve uluslararası finans dünyasında deneyim kazanmış ekonomist Murat Taşçı, Merkez Bankası’nda Başekonomist olarak göreve başladı. Murat Taşçı kimdir, kaç yaşında, nereli kamuoyunca merak edilen detaylar arasında ise yerini aldı.

Taşçı, geçtiğimiz ay danışman olarak başladığı görevini kısa sürede yükselterek kritik bir pozisyona getirildi. Başekonomist olarak TCMB'a atanan Murat Taşçı kimdir, kaç yaşında, nereli merakla araştırılıyor.

Ekonomi dünyasında uluslararası deneyime sahip Murat Taşçı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda (TCMB) önemli bir göreve getirildi. Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Taşçı, yüksek lisans ve doktorasını ABD’de Texas Üniversitesi’nde tamamladı.

2006 yılında Cleveland Federal Rezerv Bankası’nda ekonomist olarak kariyerine başlayan Taşçı, yaklaşık 17 yıl boyunca ABD ekonomisine yönelik araştırmalar yürüttü. Daha sonra dünyanın en büyük bankalarından biri olan JPMorgan’da Kıdemli Ekonomist ve Yönetici Direktör olarak görev yaptı.

Geçtiğimiz ay TCMB’de danışman olarak göreve başlayan Murat Taşçı, kısa sürede Başekonomist olarak atandı. Yeni görevle birlikte Merkez Bankası’nın enflasyon, faiz ve büyüme gibi temel göstergelerdeki analizlerini yönetecek olan Taşçı, Türkiye ekonomisinin para politikalarında etkili olacak.

