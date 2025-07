NOW Spor ne zaman açılacak? Yeni spor kanalı kuruldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 12:19 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 12:24 - Güncelleme:

Spor, Futbol, YouTube, Haber

NOW Spor ne zaman açılacak sorusu gündeme geldi. Türkiye’nin önde gelen kanallarından biri olan NOW TV, sporseverler için özel bir platform olan NOW Spor’u kurdu. Peki, NOW Spor yayın hayatına ne zaman başlıyor, nereden izlenir, kadrosunda kimler var?

Spor yayıncılığı dünyasına iddialı bir giriş yapan NOW TV, futbolseverlere özel bir kanal kurdu. 2025-2026 sezonu boyunca hizmet verecek olan NOW Spor, hem NOW TV ana ekranında hem de YouTube üzerinden yayın yapacak. Ünlü spor yorumcuları ve futbol dünyasından tanıdık simaların yer alacağı bu yeni oluşum yarın yayın hayatına başlayacak. NOW SPOR NE ZAMAN AÇILACAK? NOW Spor’un yayın tarihi netleşti. Futbolseverlerin yakından tanıdığı pek çok ismin bir araya geldiği bu yeni platform, Pazar günü saat 23.00 itibarıyla yayın hayatına başlayacak. Kanal, hem televizyon hem dijital ortamda eş zamanlı yayın yaparak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor. NOW SPOR NEREDEN İZLENİR? NOW Spor, 2025-2026 sezonu boyunca NOW TV ana ekranı ve NOW Spor YouTube kanalı üzerinden yayın yapacak. Yayın tarihini sosyal medya hesabından paylaşan Ersin Düzen, şu ifadeleri kullandı: “Değerli takipçilerim, sizlerle büyük bir heyecanımızı paylaşmak istiyorum. Yeni sezonda yeni bir yola çıkıyoruz. Pazar gecesinden itibaren saat 23.00’te NOW ve NOW Spor Youtube kanalında, kıymetli arkadaşlarım Yağız Sabuncuoğlu, Uğur Karakullukçu ve Emre Özcan ile birlikte karşınızda olacağız.” NOW SPOR KADROSU BELLİ Mİ? NOW Spor’un ekran yüzleri de merak konusu oldu. Kadroda yer alan isimler şu şekilde: Ersin Düzen Volkan Demirel Tümer Metin Tugay Kerimoğlu Yağız Sabuncuoğlu Emre Özcan Uğur Karakullukçu İlgili Haber Sanayide tamirci, ringlerde şampiyon! Tek amacı Türkiye'yi temsil etmek: Kastamonu'nun gururu Hüseyin Eren

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Şeyda Sipahi