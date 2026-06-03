Filenin Sultanları'nın Voleybol Milletler Ligi mesaisi başlarken, karşılaşmaların yayınlanacağı S Sport ve S Sport Plus platformları da gündeme geldi. Dominik Cumhuriyeti-Türkiye maçı öncesinde kullanıcılar "S Sport paralı mı, ücretsiz mi" sorularını araştırırken güncel üyelik ücretleri, abonelik seçenekleri ve yayınlara nasıl erişilebileceğine ilişkin detayları araştırıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde sahaya çıkmasıyla birlikte yayıncı kuruluş S Sport ve dijital platformu S Sport Plus'a yönelik ilgi arttı. Filenin Sultanları'nın maçlarını canlı takip etmek isteyen sporseverler, platformların ücretli olup olmadığını ve güncel abonelik paketlerini merak ediyor.

S SPORT PARALI MI?

S Sport, ücretli yayın yapan spor kanalları arasında yer alıyor. Kanal, çeşitli dijital televizyon platformları üzerinden abonelik kapsamında izlenebiliyor. Bu nedenle kullanıcıların S Sport yayınlarına erişebilmek için ilgili platformların abonelik paketlerinden yararlanması gerekiyor.

Güncel dağıtım bilgilerine göre S Sport kanalı TV+77. Kanal, TiviBu 73. Kanal listesinde yer alırken içeriklerine Disney+ üzerinden de erişilebiliyor. Kanalda voleybol, basketbol, futbol, tenis ve motor sporları başta olmak üzere birçok uluslararası organizasyon yayınlanıyor.

S Sport, S Sport Plus paralı mı, ücretsiz mi? İşte üyelik ücretleri

S SPORT PLUS ÜCRETSİZ Mİ?

S Sport Plus ücretsiz hizmet veren bir platform değil. İnternet üzerinden yayın yapan dijital platforma erişebilmek için kullanıcıların ücretli üyelik oluşturması gerekiyor. Platform; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve akıllı televizyonlar üzerinden kullanılabiliyor.

Voleybol Milletler Ligi'nin yanı sıra EuroLeague, NBA, futbol ligleri ve farklı spor organizasyonları da platformun yayın içerikleri arasında bulunuyor. Bu nedenle birçok kullanıcı yalnızca Filenin Sultanları maçları için değil, yıl boyunca devam eden spor yayınları için de üyelik satın alıyor.

S Sport, S Sport Plus paralı mı, ücretsiz mi? İşte üyelik ücretleri

S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETLERİ

S Sport Plus'ın güncel abonelik seçenekleri aylık ve yıllık paketlerden oluşuyor. Platformun resmi internet sitesinde yer alan fiyatlandırmaya göre aylık paket ücreti 399 TL olarak uygulanıyor.

Yıllık abonelik paketinde ise toplam ücret 2.799 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu paket tercih edildiğinde aylık maliyet yaklaşık 233,25 TL seviyesine düşüyor.

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