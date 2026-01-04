NOW TV ekranlarında pazar akşamları yayınlanan Sahtekarlar dizisi 4 Aralık Pazar günü ekrana gelmedi. Bu nedenle izleyiciler yeni bölümün ne zaman ekrana geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Sahtekarlar 13. bölüm ne zaman?

Başrollerinde Burak Deniz ve Hilal Altınbilek’in yer aldığı Sahtekarlar, yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında yer almadı. 4 Ocak Pazar akşamı diziyi bekleyen izleyiciler, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için resmi bilgilere yöneldi.

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sahtekarlar dizisinin yeni bölüm tarihi, NOW TV’nin güncellenen yayın planı ile netlik kazandı. Dizi, yılbaşı haftasında birçok yapımda olduğu gibi kısa süreli yayın arası verdi. Bu nedenle 4 Ocak 2026 Pazar akşamı yeni bölüm ekrana gelmedi.

Yapım ekibinden ve kanal yayın akışından alınan bilgilere göre Sahtekarlar, bir haftalık aranın ardından normal yayın düzenine geri dönecek. İzleyiciler, dizinin yeni bölümünü gelecek hafta pazar akşamı NOW TV ekranlarında izleyebilecek.

Sahtekarlar yeni bölüm ne zaman? 13. bölüm tarihi belli oldu

SAHTEKARLAR 13. BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU

Sahtekarlar dizisinin 13. bölümü için yayın tarihi açıklandı. Buna göre dizinin yeni bölümü, 11 Ocak 2026 Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak. Dizi, her zamanki yayın saatinde NOW TV ekranlarında yer alacak.

Yeni bölümde, 12. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından hikayenin nasıl ilerleyeceği merak ediliyor. Özellikle Asya ve Ertan cephesinde yaşanan gerilim ile aile içindeki sırların nasıl sonuçlanacağı, izleyicilerin odaklandığı başlıca konular arasında bulunuyor.

Sahtekarlar yeni bölüm ne zaman? 13. bölüm tarihi belli oldu

SAHTEKARLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sahtekarlar dizisinin 4 Ocak 2026 Pazar akşamı yayınlanmamasının nedeni, yılbaşı haftası dolayısıyla NOW TV yayın akışında yapılan geçici değişiklikler oldu. Bu dönemde birçok dizi, set ve prodüksiyon sürecine kısa süreli ara verdi.

Haberle İlgili Daha Fazlası