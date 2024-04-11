Sakla Beni dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı yayınlanacak

Star TV'de perşembe akşamları yayınlanan Sakla Beni dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak mı sorusu merak konusu. 24. bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği ve dizi yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor. Sakla Beni dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni bölümün ne zaman ekrana geleceği ise merak ediliyor. Peki, Sakla Beni dizisi bu akşam var mı?

Her perşembe Star TV'de ekranlara gelen Sakla Beni dizisi, son olarak 4 Nisan Perşembe akşamı ekranlara geldi. 24. bölümün ekranlara gelip gelmeyeceği ve dizi yayın akışında yer alıp almadığı araştırılıyor. Peki, Sakla Beni dizisi bu akşam ekranlara gelecek mi? Sakla Beni dizisi bu akşam var mı? Sakla Beni dizisi yeni bölüm ne zaman?

SAKLA BENİ DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Star TV dizisi Sakla Beni, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor. Ancak dizinin yeni bölümü bayram tatili olması sebebiyle dizilerin yeni bölümleri bu hafta ekrana gelmeyecek.

SAKLA BENİ YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sakla Beni dizinin yeni bölümü 18 Nisan Perşembe akşamı izleyici ile buluşacak.

STAR TV KANAL YAYIN AKIŞI 11 NİSAN

07:00 Erkenci Kuş

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Güzel Köylü

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yasak Krallık

22:15 Yasak Krallık

00:15 Ömer

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Güzel Köylü