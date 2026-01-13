Samsun'da yarın okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi soruları gündemde yerini alırken Samsun Valiliği açıklaması gecikmedi. Yurt genelinde kar yağışı ve soğuk hava dalgası etkisini gösterirken birçok ilde eğitime ara verildiği açıklandı. Şimdi ise gözler Samsun kar tatili resmi açıklamasına çevrildi.

Kent genelinde etkisini artıran kar yağışı, don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verilip verilmeyeceği merak edilirken, Samsun Valiliği’nden beklenen resmi açıklama geldi. Türkiye genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edilirken, Samsun için alınan karar da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Samsun'da okullar tatil mi?

Samsun’da 13 Ocak Salı günü için okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Kent genelinde etkili olan kar yağışı, don ve buzlanma riskinin ulaşımda aksamalara yol açabileceği değerlendirilirken eğitim-öğretime ara verilmesi kararı alındı. Alınan karar doğrultusunda Samsun genelindeki tüm resmi ve özel okullar ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 13 Ocak Salı günü eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Samsun Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle tedbir amaçlı olarak kar tatili kararının alındığı duyuruldu. Açıklamaya göre rehabilitasyon merkezleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşler ile Müftülüğe bağlı 4-6 yaş Kur’an kursları da tatil kapsamına dahil edildi. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamileler, engelliler ve çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin 13 Ocak Salı günü idari izinli sayılacağı bildirildi.

