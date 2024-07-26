Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sanatçı Yasin Yaşlı, beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti

Sanatçı Yasin Yaşlı, beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sanatçı Yasin Yaşlı, beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İç Anadolu bölgesinde şarkıları ve sesi ile büyük beğeni toplayan Yasin Yaşlı'nın vefat etmesinin ardından öldü mü, neden araştırılırken vefat haberi sevenlerini üzdü. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Konservatuvarında gören Yaşlı'nın ölüm sebebi...

Genç sanatçı olan ve sesiyle adından söz ettiren Yasin Yaşlı'nın hayatını kaybetmesi sevenlerine üzerken başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Seslendirdiği şarkılar gündemde olurken Yaşlı, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

MÜZİSYEN YASİN YAŞLI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Mide ağrısı olması nedeniyle hastaneye giden isim Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınırken beyninde kan pıhtısı oluştu. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yaşlı, ölüm haberi ile sevenlerini üzdü.

26 yaşında olan sanatçı Yasin Yaşlı, Ankara Şereflikoçhisar'da yaşarken Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Konservatuvar bölümü öğrencisiydi.

Sanatçı Yasin Yaşlı, beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti - 1. Resim

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Yöremizin sevilen ses sanatçılarından Yasin Yaşlı'nın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Göksel’den mezar uyarısı! "Böyle korunduğunu ilk kez gördüm"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Semih Aktekin, Ahlat’ta doğdu - HaberlerNevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Semih Aktekin, Ahlat’ta doğduHacettepe Üniversitesi rektörü Mehmet Cahit Güran, ilk olarak Haziran 2020'de atanmıştı - HaberlerHacettepe Üniversitesi rektörü Mehmet Cahit Güran, ilk olarak Haziran 2020'de atanmıştıİstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu 1997 yılında doğdu - Haberlerİstanbul Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ayşegül Komsuoğlu Çıtıpıtıoğlu 1997 yılında doğduDokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize'de doğdu - HaberlerDokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne gelen Prof. Dr. Bayram Yılmaz, 1971 yılında Rize'de doğdu26 Temmuz Resmi Gazete kararına göre Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip atandı - Haberler26 Temmuz Resmi Gazete kararına göre Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emin Karip atandıİstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü 1968 yılında doğdu - Haberlerİstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü 1968 yılında doğdu
Sonraki Haber Yükleniyor...