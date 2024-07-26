Sanatçı Yasin Yaşlı, beyne pıhtı atması sebebiyle hayatını kaybetti

İç Anadolu bölgesinde şarkıları ve sesi ile büyük beğeni toplayan Yasin Yaşlı'nın vefat etmesinin ardından öldü mü, neden araştırılırken vefat haberi sevenlerini üzdü. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Konservatuvarında gören Yaşlı'nın ölüm sebebi...

Ankara Elmadağ'da akıllara durgunluk veren ölüm! Fırlayan TIR tekerleği 13 yaşındaki Berra'nın ölümüne neden oldu

Ankara Elmadağ'da akıllara durgunluk veren ölüm! Fırlayan TIR tekerleği 13 yaşındaki Berra'nın ölümüne neden oldu

Genç sanatçı olan ve sesiyle adından söz ettiren Yasin Yaşlı'nın hayatını kaybetmesi sevenlerine üzerken başsağlığı mesajları paylaşıldı.

Seslendirdiği şarkılar gündemde olurken Yaşlı, yoğun bakımda tedavi görüyordu.

MÜZİSYEN YASİN YAŞLI ÖLDÜ MÜ, NEDEN?

Mide ağrısı olması nedeniyle hastaneye giden isim Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alınırken beyninde kan pıhtısı oluştu. Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Yaşlı, ölüm haberi ile sevenlerini üzdü.

26 yaşında olan sanatçı Yasin Yaşlı, Ankara Şereflikoçhisar'da yaşarken Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Konservatuvar bölümü öğrencisiydi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal, ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: