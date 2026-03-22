Ramazan ayının ardından gelen Şevval ayında tutulan 6 gün oruç, İslam dünyasında faziletli ibadetler arasında yer alıyor. 6 gün orucun nasıl tutulacağı ve hangi günlerde yerine getirileceği merak ediliyor.

ŞEVVAL AYINDA 6 GÜN ORUÇ NASIL TUTULUR?

Şevval ayında 6 gün oruç tutmak nafile ibadettir. Ramazan orunun ardından yerine getirilmesi tavsiye edilir. İmsak vaktinden önce niyet edilmesi gereken Şevval orucunda, kaza borcu olan kişiler niyetlerini kaza orucu olarak yaparak hem borçlarını öder hem de Şevval ayında oruç tutmanın sevabına kavuşur. Bu 6 gün orucun bayramdan sonra hemen tutulması iyidir. Aralıklı tutmak da caizdir. Şevval ayında 6 gün oruç, 30 gün içinde tutulur.

Şevval ayında tutulan orucun çok sevabı vardır. Üç hadis-i şerif:

Ramazandan sonra Şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. (Taberanî)

Ramazan orucuyla Şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. (İbni Mace)

Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. (İbni Huzeyme)

ŞEVVAL AYINDA 6 GÜN ORUÇ NE ZAMAN TUTULUR?

Şevval ayında tutulan 6 gün oruç, Ramazan Bayramı’nın ilk gününden sonra Şevval ayının başlamasıyla ay sonuna kadar herhangi 6 gün içinde tutulabilir. Bayramın hemen ardından peş peşe tutulması önerilse de ay boyunca farklı günlere bölünerek tutulmasında da dini açıdan bir sakınca bulunmaz.

Bazı kaynaklarda pazartesi ve perşembe günlerinde oruç tutmanın ayrıca faziletli olduğu ifade edilir. Bu nedenle Şevval ayında tutulacak 6 gün orucun bu günlere denk getirilmesi tercih edilebilir. Ancak bu bir zorunluluk değildir; önemli olan Şevval ayı içerisinde toplam 6 gün oruç tutulmasıdır.

İLGİLİ HABERLER KÖŞE YAZILARI Ramazandan sonra iki gün oruç tutmak

