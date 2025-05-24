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THY Euroleague finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u eledi, finalde rakip Monaco! 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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THY Euroleague finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko, Panathinaikos&#039;u eledi, finalde rakip Monaco! 
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u yenerek EuroLeague'de finale yükseldi. Sarı lacivertlilerin finalde rakibi Monaco oldu. Abu Dabi'de oynanacak THY Euroleague finali günü ve saati merak ediliyor. 

Fenerbahçe Beko, Avrupa'da ikinci şampiyonluk için parkeye çıkacak. 

Kupayı 2017'de İstanbul'daki Dörtlü Final'de müzesine götüren Fenerbahçe Beko, 8 yıl sonra ikinci Avrupa zaferini yaşamak istiyor.

Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak.

FENERBAHÇE BEKO 4. KEZ FİNALDE!

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Panathinaikos AKTOR'u 82-76 yenerek finale yükseldi. 

Tarihinde 7. kez Dörtlü Final'de mücadele eden Fenerbahçe Beko, 2016, 2017 ve 2018'den sonra 4. kez adını finale yazdırdı. Kupayı 2017'de müzesine götüren Fenerbahçe, 8 yıl sonra aynı başarıyı tekrarlamak için yarın Monaco ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko, Monaco ile sezonda oynadığı iki maçı da kaybetti. 

THY Euroleague finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u eledi, finalde rakip Monaco!  - 1. Resim

MONACO İLK KEZ FİNALE KALDI

Fransa'yı temsil eden Monaco, tarihinde ilk kez Avrupa Ligi finali oynayacak.

Daha önce 2022-2023 sezonunda Dörtlü Final oynayan kırmızı-beyazlı ekip, o organizasyonda 3. olmuştu.

Sezonu 21 galibiyet 13 yenilgiyle tamamlayan kırmızı-beyazlılar, play-off'ta İspanya ekibi Barcelona'yı 3-2'yle geçmişti. Dörtlü Final'de de Olympiakos'u saf dışı bıraktı.

Kırmızı-beyazlı ekip 2020-2021 sezonunda Avrupa Kupası'nı kazanmıştı.

THY Euroleague finali ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'u eledi, finalde rakip Monaco!  - 2. Resim

THY AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonu Final-Four finali Fenerbahçe Beko-Monaco maçı, 25 Mayıs Pazar günü oynanacak. 

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da oynanacak final müsabakası TSİ 20.00'de başlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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