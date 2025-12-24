TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından milyonlarca aday, kura çekimi ve sonuçların ilan edileceği takvimi yakından takip ediyor. Hak sahiplerinin belirleneceği tarihler merak konusu oldu. Peki, TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak 2026?

Türkiye genelinde 81 ili kapsayan 500 bin sosyal konut projesinde başvuruların sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimlerine çevrildi. 1+1 ve 2+1 konutlar için yapılacak çekilişlerin tarihleri ve sonuçların açıklanacağı günlere ilişkin resmi takvim araştırılıyor

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2026?

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimlerinin 29 Aralık 2025 tarihinde başlaması planlanıyor. Çekilişlerin, il bazlı konut sayısı ve başvuru yoğunluğuna göre aşamalı şekilde ilerleyerek 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam etmesi öngörülüyor.

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahibi olan adayların yer aldığı asil ve yedek listelerin 2 Mart 2026 itibarıyla ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, kura sırasında isimlerini canlı yayında takip edebilecekleri gibi sonuçlara daha sonra resmi kanallar üzerinden de ulaşabilecek.

500 BİN KONUT ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

500 bin konutluk projede kura çekimleri, her il için ayrı tarihlerde ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Projede konut dağılımı; şehit aileleri ve gaziler, engelliler, emekliler, gençler, çok çocuklu aileler ve diğer başvuru sahipleri için belirlenen kontenjan oranlarına göre yapılacak. Her grubun çekilişi kendi kategorisi içinde gerçekleştirilecek ve sonuçlar aynı gün kamuoyuyla paylaşılacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI MI YAYINLANACAK?

TOKİ kura çekimleri, noter huzurunda gerçekleştirilecek ve şeffaflık amacıyla canlı yayınla da izlenebilecek. Canlı yayın bilgileri, kura günü öncesinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak.

Adaylar, kendi illerinin kura saatini takip ederek çekilişi canlı izleyebilecek. Kura sırasında hak sahibi olan isimler anlık olarak açıklanacak, çekiliş tamamlandıktan sonra da sonuç listeleri erişime açılacak.

