2026 FIFA Dünya Kupası yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak A Milli Futbol Takımı’nın Romanya karşılaşması için yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler merak ediliyor. Milli maçın saati, kanalı ve izleme seçenekleri araştırılıyor. Peki, Türkiye-Romanya maçı hangi kanalda, nerede izlenir? İşte, şifresiz yayın bilgileri...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda sahne alacak A Milli Futbol Takımı, kritik eşleşmede Romanya ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler ise bu önemli mücadeleyi hangi kanaldan ve nereden izleyebileceklerini araştırıyor. Karşılaşma bu akşam 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda başlayacak. Maçın muhtemel 11'leri ise şekillenmeye başladı.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Romanya maçı, 26 Mart 2026 Perşembe akşamı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu kritik mücadele, milli takımın Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavlarından biri olarak öne çıkıyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada kazanan ekip, final aşamasına yükselerek Dünya Kupası bileti için bir adım daha yaklaşacak. Karşılaşmanın hakemliğini François Letexier yaparken ardımcılıklarını ise Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstleniyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NEREDE İZLENİR?

Türkiye - Romanya maçı, İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park’ta oynanacak. Stadyumda oynanacak bu mücadele, taraftarların yanı sıra ekran başındaki milyonlarca futbolsever tarafından da takip edilecek.

Karşılaşmayı izlemek isteyenler, TV8 canlı yayını üzerinden maçı şifresiz olarak takip edebilecek. Milli takımın kazanması halinde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacağı bu mücadele, büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan (Samet), Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Barış, Arda, Kenan, Kerem.

Romanya: Radu, Ratiu, Dragusin, Ghita, Bancu, Hagi, Marin, Dragomir, Man, Birligea, Mihaila

TÜRKİYE MAÇI KAZANIRSA NE OLACAK?

A Milli Takım, bu maçı kazanması halinde play-off finaline yükselecek. Finalde Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

