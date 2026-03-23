Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na katılan binlerce aday, sonuçların ilan edileceği tarihi merakla bekliyor. TUS sonuçları ne zaman açıklanır merak edilirken Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan resmi takvimle tarihler duyuruldu. İşte ÖSYM takvimi ve TUS sonuç tarihi...

2026 yılının ilk TUS sınavı 15 Mart’ta gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde başlayan oturumun ardından adaylar gözünü sonuç gününe çevirdi. Peki, TUS sonuçları ne zaman açıklanır?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın 2026 yılı ilk oturumuna katılan adaylar için sonuç tarihi netleşti. 15 Mart 2026’da gerçekleştirilen 2026-TUS 1. Dönem sınavının değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

2026-TUS 2. DÖNEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yılın ikinci TUS oturumu için başvuru süreci yaz aylarında başlayacak. Adaylar 8 Temmuz 2026 itibarıyla 2026-TUS 2. Dönem başvurularını yapabilecek. Başvurular 16 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Başvuru dönemini kaçıranlar için geç başvuru günü ise 24 Temmuz 2026 olacak.

2026-TUS 2. DÖNEM SINAV VE SONUÇ TARİHİ

İkinci dönem TUS sınavı 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar 17 Eylül 2026 tarihinde açıklanacak.

