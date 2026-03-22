Kamu kurumlarında görev almak isteyen milyonlarca adayın beklediği 2026 KPSS takvimi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından duyurulan tarihlerle birlikte lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki sınav süreçleri netlik kazandı. Peki, KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, ÖSYM sınav takvimi ve KPSS başvuru tarihleri...

Kamuya atanma hedefi olan adaylar ''KPSS 2026 başvuruları ne zaman başlıyor?'' sorusunu gündeme getirdi. Lisans, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından duyurulurken sınav günü için de geri sayım başladı.

KPSS 2026 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kamu Personel Seçme Sınavı’na katılmak isteyen adaylar için 2026 yılı başvuru süreci yaz aylarında başlayacak. Lisans düzeyindeki sınavlar için başvurular 1 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak, 13 Temmuz 2026’ya kadar devam edecek.

Ön lisans adayları başvurularını 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapabilecek. Ortaöğretim mezunları için ise KPSS başvuru süreci 27 Ağustos 2026’da başlayacak, 8 Eylül 2026’da sona erecek.

KPSS-2026 LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Lisans mezunlarına yönelik KPSS Alan Bilgisi oturumları iki ayrı günde uygulanacak. Sınavın ilk oturumu 12 Eylül 2026 tarihinde, ikinci oturumu ise 13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS-2026 ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Ön lisans mezunlarının katılacağı KPSS oturumu 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

KPSS-2026 ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Ortaöğretim KPSS sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek.

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları oturumlara göre farklı tarihlerde ilan edilecek. 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026’da açıklanacak. Ön lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak. Ortaöğretim KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi ise 19 Kasım 2026 olarak duyuruldu.

