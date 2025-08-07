UEFA ülke puanı sıralaması 2025: Türkiye kaçıncı sırada?

Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetleri Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumunu doğrudan etkiliyor. Futbolseverler Türkiye’nin güncel puanını ve sıralamasını merak ediyor.

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, güncel UEFA ülke puanı sıralamasında 42.400 puanla 9. sırada yer aldı. Hemen ardından ise 10. sırada 39.200 puanla Çekya sıralandı.

Sıralama, Türk takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son beş sezonluk performansının ortalamasına göre belirleniyor.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025

1- İngiltere 94.839

2- İtalya 84.374

3- İspanya 78.703

4- Almanya 74.545

5- Fransa 67.748

6- Hollanda 60.450

7- Portekiz 54.366

8- Belçika 52.350

9- Türkiye 42.400

10- Çekya 39.200

UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

UEFA ülke puanı, bir ülkenin takımlarının UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde elde ettiği sonuçların toplam puanının, o sezon Avrupa’ya katılan takım sayısına bölünmesiyle hesaplanıyor.

Türkiye’den 2025-2026 sezonunda beş takım (Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor, İstanbul Başakşehir) Avrupa kupalarına katıldı. Sezon sonunda bu takımların topladığı puanlar beşe bölünerek Türkiye’nin sezon katsayısı belirlenecek.

Geçmiş beş sezonun katsayıları toplanarak oluşturulan 2025-2026 sezonundaki ülke puanı, 2027-2028 sezonu için takım sayılarını belirleyecek.