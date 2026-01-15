Karaciğer yetmezliği ve sirozla mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan’ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Doktorların acil organ nakli kararı almasının ardından hastaneye yatırılan ünlü ismin son durumu ve tedavi süreci sevenleri tarafından yakından izleniyor.

"Geniş Aile" dizisindeki "Cevahir" rolüyle hafızalara kazınan 50 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan, sağlık sorunlarının ağırlaşması üzerine yeniden gözetim altına alındı. Uzun süredir karaciğer rahatsızlığıyla boğuşan Özkan'ın son sağlık durumu gündeme geldi. Peki, Ufuk Özkan sağlık durumu nasıl, son durumu ne?

UFUK ÖZKAN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ufuk Özkan’ın sağlık durumu, birkaç yıldır devam eden karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığının ilerlemesiyle birlikte hassas bir döneme girdi. Geçtiğimiz eylül ayında yoğun bakımda tedavi gören ve bir süre sonra taburcu edilen oyuncu, Ocak 2026'da değerlerinin kötüleşmesi üzerine tekrar hastaneye kaldırıldı.

Kardeşi Umut Özkan tarafından yapılan açıklamada, ağabeyinin MELD (Son Evre Karaciğer Hastalığı Modeli) puanının 22’ye yükseldiği ve bu durumun karaciğer fonksiyonlarındaki ciddi risk artışını gösterdiği ifade edildi. Doktorların bu tablo karşısında tek çözüm olarak acil organ nakli kararı aldığı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Şu an hastanede uzman ekipler tarafından yakından takip edilen Özkan’ın genel durumunu stabilize etmek ve nakil operasyonuna hazırlamak amacıyla yoğun bir tedavi programı uygulanıyor. Karaciğer fonksiyonlarını destekleyici tedaviler sürerken, herhangi bir komplikasyonun önlenmesi için gözetim seviyesi en üst düzeyde tutuluyor. Kardeşi, oyuncunun moralinin yüksek olduğunu ve sürecin şeffaf bir şekilde yönetildiğini belirtti.

UFUK ÖZKAN SON DURUMU NE?

Hastanede organ nakli için uygun donör bekleyen Ufuk Özkan’a oyuncu arkadaşları ve hayranlarından yoğun bir destek dalgası ulaşıyor. Son olarak, "Geniş Aile" dizisindeki rol arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ünlü oyuncuyu hastane odasında ziyaret ederek moral verdi. Ziyaret sonrası bir fotoğraf paylaşan Fırat Tanış, Özkan’ın sevenlerine selam gönderdiğini ve moralinin yerinde olduğunu dile getirdi.

