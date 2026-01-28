Akıllı telefon pazarında bellek krizine bağlı fiyat artışı endişeleri büyürken, ünlü analist Ming-Chi Kuo Apple’ın iPhone 18 serisinde fiyat artışından mümkün olduğunca kaçınacağını öne sürdü.

Apple analisti Ming-Chi Kuo’ya göre, 2026’da DRAM kıtlığı Apple gibi akıllı telefon üreticilerini etkileyecek. Buna rağmen şirket, bileşenler için daha fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da iPhone 18 fiyatlarını sabit tutmaya çalışacak.

Kuo’ya göre Apple, bellek fiyatlarını tedarikçilerle üç aylık dönemler halinde müzakere ediyor ve bu nedenle 2026’nın ikinci çeyreğinde fiyat artışlarının görülmesi bekleniyor. Tahminlere göre bellek fiyatları geçen yıla kıyasla yüzde 10 ila 25 arasında artmış durumda.

Artan bellek maliyetleri iPhone’un brüt kâr marjlarını etkileyecek. Ancak Apple, düzenli tedarik sağlamak için anlaşmalar yapabilecek konumda ve artan maliyetlerin bir kısmını absorbe edebilecek güce sahip.

Ünlü analistten şaşırtan çıkış! iPhone 18’in başlangıç fiyatını sabit tutabilir

Kuo konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Çoğu yapay zekâ odaklı olmayan marka için, daha fazla ödeme yapmaya hazır olsanız bile tedarik garantisi yok. Apple’ın böyle bir anlaşmayı güvence altına alabilmesi, ne kadar büyük bir pazarlık gücüne sahip olduğunu gösteriyor.

Daha yüksek bellek maliyetleri iPhone’un brüt kâr marjlarını etkileyecek. Ancak Apple’ın stratejisi net: Piyasadaki kaosu kendi avantajına kullanmak, çipleri güvence altına almak, maliyetleri üstlenmek ve daha fazla pazar payı kazanmak. Bu maliyetleri daha sonra hizmet gelirleriyle telafi edecekler."



İPHONE 17 FİYATLARINI BÜYÜK ÖLÇÜDE SABİT TUTMUŞTU

Apple daha önce de bileşen maliyetlerini üstlenerek iPhone 17 fiyatlarını büyük ölçüde sabit tutmuştu. Temel iPhone 17 modeli fiyat artışı olmadan 799 dolardan satışa sunulurken, Apple yeni 256 GB minimum depolama nedeniyle iPhone 17 Pro için 100 dolarlık fiyat artışına gitmişti.

BİRÇOK MARKADA AKILLI TELEFON FİYATLARININ YÜKSELEBİLECEĞİ KONUŞULUYOR

Önümüzdeki aylarda bellek dışındaki bazı bileşenlerde de tedarik sıkıntısı yaşanabileceği ve bunun fiyat artışlarını zorunlu kılabileceği belirtiliyor. LPDDR ve NAND bellekler, yapay zeka sektöründen gelen yoğun talep nedeniyle şu anda arz sıkıntısı ve yüksek fiyatlarla karşı karşıya. Çip üreticileri, akıllı telefonlarda kullanılan bellekler yerine yapay zeka sunucularına yönelik gelişmiş bellekleri önceliklendiriyor. Bu durumun, birçok markada akıllı telefon fiyatlarının yükselmesine yol açabileceği yönünde spekülasyonlar bulunuyor.

