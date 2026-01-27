Apple, hata düzeltmelerini içeren ve yeni AirTag desteği sağlayan iOS 26.2.1 güncellemesini yayınladı.

Apple, iOS 26.2 güncellemesinden yaklaşık 1 ay sonra iOS 26.2.1 sürümünü resmen yayınladı. Bu güncelleme, önceki iOS 26.2 sürümünün ardından gelen ufak ama önemli geliştirmelerle birlikte iPhone’lara sunuluyor.

Apple’dan iOS 26.2.1 güncellemesi: AirTag 2 desteği geldi

iOS 26.2.1 NELER GETİRİYOR?

Güncelleme, genel olarak donanım desteği ve hata düzeltmeleri üzerine odaklanmış:

AirTag 2 Desteği: iOS 26.2.1 ile birlikte Apple’ın yeni nesil AirTag 2 aksesuarı artık iPhone’larda tam uyumlu şekilde çalışıyor. Bu ikinci nesil AirTag, geliştirilmiş Ultra Wideband (UWB) çipi sayesinde konum bulma özelliğinde daha geniş kapsama ve daha yüksek doğruluk sunuyor.

Hata Düzeltmeleri: Apple’ın sürüm notlarına göre güncelleme, belirli problemlere yönelik belirtilmemiş düzeltmeleri de içeriyor. Bu tür sürümler genellikle sistem kararlılığını artırmak ve bazı istikrarsızlıkları gidermek için yayınlanıyor.

Acil Arama Sorunu: Özellikle Avustralya’daki bazı eski iPhone modellerinde görülen ve acil arama yapılamamasına neden olan bir sorun iOS 26.2’yle ele alınmıştı; iOS 26.2.1 bu düzeltmeye destek vererek daha stabil bir acil çağrı deneyimi sağlamayı amaçlıyor.

Apple, iPhone kullanıcılarıyla birlikte iPad ve Apple Watch sahipleri içinde iPadOS 26.2.1 ve watchOS 26.2.1 güncellemelerini eş zamanlı olarak indirmeye sundu.

GÜNCELLEMEYİ KİMLER İNDİREBİLECEK?

iOS 26.2.1, iOS 26 ile uyumlu tüm iPhone modelleri için sunuldu. Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme bölümünden cihazlara yüklenebilecek.

