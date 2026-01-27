Apple, iPhone 5s ve iPhone 6 için şaşırtıcı bir şekilde yeni bir yazılım güncellemesi yayınladı. 2013’te piyasaya çıkan iPhone 5s, tam 13 yıl sonra yazılım desteği almış oldu. Bu destek, iPhone tarafında az görülen bir durum.

Apple, iOS 26.2.1 ana güncellemesini duyurduğu gün, eski sürüm iPhone’lar için de bir bir sürpriz yaptı ve iOS 12.5.8’i sundu. Bu sürüm, hala iOS 12 işletim sistemiyle çalışan iPhone 5s ve iPhone 6 modelleri için kullanılabilir.

iPhone 5s, Eylül 2013’te, iPhone 6 ise Eylül 2014’te satışa çıkmıştı.

Yeni sürüm, teknik ayrıntı olarak iOS 12 cihazlar için önemli güvenlik güncellemeleri içeriyor. Apple’ın sürüm notlarında belirttiğine göre bu güncelleme, özellikle sertifika uzatımı yoluyla iMessage, FaceTime ve cihaz aktivasyonunun 2027 sonrasına kadar çalışmaya devam etmesini sağlıyor.

Bu tür sertifika güncellemeleri, eski cihazların online hizmetlere erişimini sürdürebilmesi için hayati önem taşıyor. Aksi durumda süresi dolduğu için kullanımı engellenebiliyor.

Apple, standart olarak bir iPhone modeline genellikle 5 yıl kadar destek verme taahhüdünde bulunsa da, bu süre genellikle daha uzun oluyor. Ancak 13 yıllık bir cihazın güvenlik güncellemesi alması en uzun dönemlerden biri oldu.

NASIL YÜKLENİR?

iPhone 5s veya iPhone 6 kullanıcıları, Ayarlar - Genel - Yazılım Güncelleme menüsünden iOS 12.5.8’i kablosuz olarak indirebilirler.

Haberle İlgili Daha Fazlası