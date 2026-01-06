Sermaye Piyasası Kurulu onayının ardından Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz süreci yatırımcıların gündemine girdi. Z GYO talep toplama tarihleri, fiyat bilgisi, lot dağıtımı ve katılım endeksine uygunluk durumu yakından takip ediliyor.

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arz sürecine ilişkin ayrıntılar netleşmeye başladı. Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmesi planlanan Z GYO için talep toplama takvimi, hisse fiyatı, dağıtım yöntemi ve yatırımcıların en çok merak ettiği başlıklar kamuoyuyla paylaşıldı. Halka arza katılmayı düşünen yatırımcılar, sürecin detaylarını araştırmayı sürdürüyor.

Z GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzı için talep toplama tarihleri 7-8-9 Ocak 2026 olarak belirlendi. Halka arz, eşit dağıtım yöntemiyle yapılacak. Şirket payları, halka arzın tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul Ana Pazar’da Z GYO kodu ile işlem görmeye başlayacak. Halka arz sürecinde toplam 84 milyon 500 bin lot yatırımcılara sunulacak.

Z Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri belli oldu! Z GYO kaç lot verir?

Z GYO ORTAKLIĞI HİSSE FİYATI NE KADAR?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında 1 lot fiyatı 9,77 TL olarak belirlendi. Bu fiyat üzerinden hesaplandığında, halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 825 milyon TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının yüzde 40,1 olması bekleniyor.

Z GYO HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka arzında bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Muhtemel katılımcı sayısına göre kişi başı düşebilecek lot miktarları şu şekilde:

250 bin katılım: yaklaşık 170 lot (1.660 TL)

350 bin katılım: yaklaşık 121 lot (1.182 TL)

500 bin katılım: yaklaşık 85 lot (830 TL)

700 bin katılım: yaklaşık 60 lot (586 TL)

1,1 milyon katılım: yaklaşık 38 lot (371 TL)

1,6 milyon katılım: yaklaşık 27 lot (263 TL)

2,2 milyon katılım: yaklaşık 19 lot (185 TL)

