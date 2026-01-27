CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde grup etabının son haftalarına girilirken, temsilcimiz Zeren Spor sahasında Avrupa voleybolunun güçlü ekiplerinden Imoco Volley Conegliano ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, grup sıralamasında belirleyici rol oynayacak.

İlk kez mücadele ettiği CEV Şampiyonlar Ligi’nde dikkat çeken bir performans ortaya koyan Zeren Spor, grup liderliği yolunda kritik bir sınava çıkıyor. D Grubu’nda oynanacak mücadelede alınacak sonuç, hem zirve hesaplarını hem de grup sıralamasını doğrudan etkileyecek.

ZEREN SPOR-IMOCO VOLLEY MAÇI HANGİ KANALDA?

CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta mücadelesinde oynanacak Zeren Spor-Imoco Volley karşılaşması, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Türkiye genelinde şifresiz olarak voleybolseverlerle buluşacak.

ZEREN SPOR-IMOCO VOLLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zeren Spor ile Imoco Volley Conegliano arasındaki CEV Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 27 Ocak Salı, saat 18.00’de Ankara’da oynanacak. Mücadele, Başkent Voleybol Salonu’nda seyircili olarak gerçekleştirilecek.

Grubunda dört maçta üç galibiyet alan Zeren Spor, gruptan çıkmayı hedeflerken, İtalyan temsilcisi Imoco Volley Conegliano ise oynadığı tüm maçları kazanarak zirvede bulunuyor. Temsilcimizin galibiyeti olması grup liderliği yarışında dengeleri değiştirebilir.

