İslam’da kıymet verilen dört haram aydan biri olan Zilkade ayı, hac hazırlıkları ve ibadetler açısından önemli bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor. Peki, Zilkade ayıı nedir, ne zaman, hangi tarihte? Zilkade 2026 başlangıç tarihi ve bu ayla ilgili diğer detaylar...

Hac vakti, Arefe ve Kurban bayram günleridir. Hac ayları ise, Şevval ve Zilkade ayları ile Zilhiccenin ilk on günüdür. Tavaf, vakfe gibi ibadetler, Şevval ve zilkadede aylarında değil, sadece, Arefe ve kurban bayramı günleri yapılır. Hac ayları, hac ile ilgili diğer fiillerin yapılması gereken aylardır.

ZİLKADE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan dini günler takvimine göre; Zilkade ayı, 18 Nisan 2026 Cumartesi günü başlıyor.

KIYMET VERİLEN 4 AYDAN BİRİ

Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receble beraber Kur'an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir:



(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma'dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]



Haberle İlgili Daha Fazlası